遭質疑有雙重黨籍 徐欣瑩辦公室：荒謬指控完全子虛烏有

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩遭爆料疑有「中華梅花黨」黨籍，若屬實恐無法爭取代表國民黨參選新竹縣長。徐欣瑩辦公室稍早回應，指控完全子虛烏有，如此荒謬的都拿來操作，顯然是沒招了。

國民黨新竹縣長初選競爭激烈，徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢廝殺，據「CTWANT」報導，有人稱徐欣瑩恐有「中華梅花黨」黨籍，但國民黨不允許雙重黨籍，若爆料內容屬實，徐欣瑩恐無資格繼續參與國民黨內初選。

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠回應，該報導內容完全是子虛烏有，指控毫無根據，徐欣瑩絕對沒有雙重黨籍。黨內初選至今，處處充滿陰謀，連如此荒謬的指控都拿來操作，顯見是沒有招了，根本是挑戰選民智商。

徐維遠表示，徐欣瑩從政以來是「得道多助」，從擔任議員到立委，各方都有很多朋友主動幫忙，就是希望「正派挺正派、清流挺清流」，高度肯定徐欣瑩清廉、正直的政治理念，團隊對此表達高度感激，會不負眾望，為國民黨贏得2026新竹縣長。