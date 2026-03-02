遭質疑有雙重黨籍 徐欣瑩辦公室：荒謬指控完全子虛烏有

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩。圖／聯合報系資料照片
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩。圖／聯合報系資料照片

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩遭爆料疑有「中華梅花黨」黨籍，若屬實恐無法爭取代表國民黨參選新竹縣長。徐欣瑩辦公室稍早回應，指控完全子虛烏有，如此荒謬的都拿來操作，顯然是沒招了。

國民黨新竹縣長初選競爭激烈，徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢廝殺，據「CTWANT」報導，有人稱徐欣瑩恐有「中華梅花黨」黨籍，但國民黨不允許雙重黨籍，若爆料內容屬實，徐欣瑩恐無資格繼續參與國民黨內初選。

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠回應，該報導內容完全是子虛烏有，指控毫無根據，徐欣瑩絕對沒有雙重黨籍。黨內初選至今，處處充滿陰謀，連如此荒謬的指控都拿來操作，顯見是沒有招了，根本是挑戰選民智商。

徐維遠表示，徐欣瑩從政以來是「得道多助」，從擔任議員到立委，各方都有很多朋友主動幫忙，就是希望「正派挺正派、清流挺清流」，高度肯定徐欣瑩清廉、正直的政治理念，團隊對此表達高度感激，會不負眾望，為國民黨贏得2026新竹縣長。

獨／蔣萬安批了…李四川離職日期曝光 前一日將主持社子島都委會

2026新北市長選舉，將代表國民黨參選的北市副市長李四川，日前已向市長蔣萬安遞辭呈，據了解，李四川向市長蔣萬安提出到2月底，蔣萬安批核時間為3月10日，李將會協助蔣萬安重要市政，主持北市府最後一場都委會，審查台北市相當重要的社子島開發案。

蘇巧慧民調翻盤？侯談團結及續航力 蘇強調最認真團隊

新北市八里汙水處理廠由台北市代管長達29年，今舉行交接典禮，正式移交新北市政府管理，象徵權責正式回歸。典禮前聯訪也延燒至新北市長選戰議題，藍綠陣營分別回應初選規畫、藍白合作與最新民調動向。

澎湖藍白合破局？民眾黨縣黨部前主委宣布「無黨籍」參選縣長

下屆澎湖縣長參選人熱鬧滾滾，澎湖縣前副縣長許智富今天宣布以無黨籍投入縣長選舉；許曾被視為國民黨籍前縣長賴峰偉的接班人，後曾加入台灣民眾黨參選縣議員，如今以無黨身分參選，國民黨能否在澎湖重返執政，仍得視後續整合結果。

李四川辭職3月10日才生效 黃國昌：川伯是有始有終的人

台北市副市長李四川辭職角逐2026新北市長選舉，傳出批核時間為3月10日，被問到會不會擔心影響藍白合節奏，民眾黨主席黃國昌表示，李四川副市長是有始有終的人，他百分百尊重川伯，藍白合推動階段都是有方法與步驟，沒有什麼拖延的問題。

綠艱困選區 南投11鄉鎮市長沒人選

民進黨南投縣全縣十三個鄉鎮市，僅名間鄉長陳翰立爭取連任，前縣議員康誌合登記挑戰鹿谷鄉長，其餘十一鄉鎮市長沒黨員登記；另六到八選區及原住民議員也乏人問津。縣黨部表示，將討論傾向禮讓友軍或徵召新人。

決戰民調／江啟臣首場見面會造勢 楊瓊瓔：贏就候選、輸的助選

國民黨台中市長提名之爭進入關鍵階段，預計本月底前以民調決定人選。江啟臣昨在本命區豐原舉辦「山城見面會」造勢，強調自己八年前就為市長選舉準備好了。對手立委楊瓊瓔回應民調結果，「贏了就是市長候選人，輸了就是助選員」。

