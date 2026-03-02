謝衣鳯難哄？藍營彰化縣長提名約詢陷僵局 拚3月底前決定人選

國民黨下屆彰化縣長提名人選遲未決定，中央黨部陸續徵詢表態參選的立委謝衣鳯、兩前副縣長洪榮章、柯呈枋，據了解，謝家及黨中央都不支持謝衣鳯參選，但謝衣鳯仍執意參選而陷入僵局。如果協調不成，可能採內參民調或者初選民調決定人選，趕在3月底前敲定人選。

柯呈枋證實，上周已接受黨中央約詢；洪榮章則表示，應先確認謝衣鳯是否參選，再來談民調。謝衣鳯對此傳聞則未回應。

彰化縣議會議長謝典霖原有意爭取縣長提名，卻因胞姊謝衣鳯搶先宣布，讓姊弟長期不和更加檯面化。據指出，謝家評估沒有勝選把握，仍維持謝衣鳯選立委、謝典霖選議長方向，但謝衣鳯不滿家族重男輕女，且自認比藍另兩名參選人洪榮章、柯呈枋民調高，執意參選，形成國民黨遲遲未能推出人選的僵局，如何勸下謝衣鳯是其中關鍵。

對於外界傳聞謝典霖與胞姊謝衣鳯不和，謝典霖的發言人呂羿潔轉述謝典霖說法，稱謝典霖對於這些小道消息，認為根本是子虛烏有，令他既無奈又生氣，其實家裡非常和諧，甚至為了縣長選舉的事，還專門開了一個家庭會議，大家都有達成共識，絕對沒有像外界傳的那樣有什麼不愉快或吵架。

由於民進黨在去年十二月底，就宣布提名新系立委陳素月參選彰化縣長，但國民黨迄今非僅人選還未決定，甚至還因謝衣鳯、謝典霖不和之說，以及家族「白宮」爭議，引起負面形象，造成藍營基層的焦慮。

據了解，國民黨中央近日陸續針對謝衣鳯、現任彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋啟動徵詢作業，如果協調不成，建議採取民調決定，至於採內參民調或公開民調，由三名參選人決定，預定3月底前決定人選。

柯呈枋證實，上周已接受黨中央約詢，相關討論已正式啟動，若國民黨希望延續在彰化的執政優勢，就應盡速建立清楚、公開且具公信力的提名制度，讓所有有意參選者回到同一套遊戲規則，「整隊出發，而不是持續內耗」。他強調，提名方向若遲遲懸而未決，只會讓地方陷入猜測與對立，對選情與基層士氣都沒有任何幫助。

洪榮章則表示，應先確認立委謝衣鳯是否參選問題，再來談民調比較適宜。謝衣鳯對此傳聞則未回應。