快訊

晚上不該服用的3種保健食品 營養師：吃錯恐影響睡眠

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

聽新聞
0:00 / 0:00

謝衣鳯難哄？藍營彰化縣長提名約詢陷僵局 拚3月底前決定人選

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化報導
國民黨主席鄭麗文去年十二月間到彰化時，表態爭取彰化縣長提前的立委委謝衣鳯（右2）、前彰化副縣長柯呈枋（右3）、洪榮章（左2 ）等待相迎，留下同框的畫面。本報資料照片
國民黨主席鄭麗文去年十二月間到彰化時，表態爭取彰化縣長提前的立委委謝衣鳯（右2）、前彰化副縣長柯呈枋（右3）、洪榮章（左2 ）等待相迎，留下同框的畫面。本報資料照片

國民黨下屆彰化縣長提名人選遲未決定，中央黨部陸續徵詢表態參選的立委謝衣鳯、兩前副縣長洪榮章、柯呈枋，據了解，謝家及黨中央都不支持謝衣鳯參選，但謝衣鳯仍執意參選而陷入僵局。如果協調不成，可能採內參民調或者初選民調決定人選，趕在3月底前敲定人選。

2026九合一選舉

柯呈枋證實，上周已接受黨中央約詢；洪榮章則表示，應先確認謝衣鳯是否參選，再來談民調。謝衣鳯對此傳聞則未回應。

彰化縣議會議長謝典霖原有意爭取縣長提名，卻因胞姊謝衣鳯搶先宣布，讓姊弟長期不和更加檯面化。據指出，謝家評估沒有勝選把握，仍維持謝衣鳯選立委、謝典霖選議長方向，但謝衣鳯不滿家族重男輕女，且自認比藍另兩名參選人洪榮章、柯呈枋民調高，執意參選，形成國民黨遲遲未能推出人選的僵局，如何勸下謝衣鳯是其中關鍵。

對於外界傳聞謝典霖與胞姊謝衣鳯不和，謝典霖的發言人呂羿潔轉述謝典霖說法，稱謝典霖對於這些小道消息，認為根本是子虛烏有，令他既無奈又生氣，其實家裡非常和諧，甚至為了縣長選舉的事，還專門開了一個家庭會議，大家都有達成共識，絕對沒有像外界傳的那樣有什麼不愉快或吵架。

由於民進黨在去年十二月底，就宣布提名新系立委陳素月參選彰化縣長，但國民黨迄今非僅人選還未決定，甚至還因謝衣鳯、謝典霖不和之說，以及家族「白宮」爭議，引起負面形象，造成藍營基層的焦慮。

據了解，國民黨中央近日陸續針對謝衣鳯、現任彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋啟動徵詢作業，如果協調不成，建議採取民調決定，至於採內參民調或公開民調，由三名參選人決定，預定3月底前決定人選。

柯呈枋證實，上周已接受黨中央約詢，相關討論已正式啟動，若國民黨希望延續在彰化的執政優勢，就應盡速建立清楚、公開且具公信力的提名制度，讓所有有意參選者回到同一套遊戲規則，「整隊出發，而不是持續內耗」。他強調，提名方向若遲遲懸而未決，只會讓地方陷入猜測與對立，對選情與基層士氣都沒有任何幫助。

洪榮章則表示，應先確認立委謝衣鳯是否參選問題，再來談民調比較適宜。謝衣鳯對此傳聞則未回應。

2026年彰化縣長選舉提名，立委謝衣鳯、兩前副縣長洪榮章及柯呈枋是熱門人選，國民黨中央近日啟動約詢程序。圖／本報資料照片
2026年彰化縣長選舉提名，立委謝衣鳯、兩前副縣長洪榮章及柯呈枋是熱門人選，國民黨中央近日啟動約詢程序。圖／本報資料照片

國民黨 柯呈枋 謝衣鳯 陳素月 謝典霖

延伸閱讀

決戰民調／江啟臣首場見面會造勢 楊瓊瓔：贏就候選、輸的助選

藍營宜蘭縣長初選吳宗憲出線 下一步爭取藍白合

國民黨竹縣長初選…陳見賢喊不脫黨 徐欣瑩陣營批假議題

2026選舉戰鼓響 拚雙北議員過半 藍公布時程

相關新聞

獨／蔣萬安批了…李四川離職日期曝光 前一日將主持社子島都委會

2026新北市長選舉，將代表國民黨參選的北市副市長李四川，日前已向市長蔣萬安遞辭呈，據了解，李四川向市長蔣萬安提出到2月底，蔣萬安批核時間為3月10日，李將會協助蔣萬安重要市政，主持北市府最後一場都委會，審查台北市相當重要的社子島開發案。

蘇巧慧民調翻盤？侯談團結及續航力 蘇強調最認真團隊

新北市八里汙水處理廠由台北市代管長達29年，今舉行交接典禮，正式移交新北市政府管理，象徵權責正式回歸。典禮前聯訪也延燒至新北市長選戰議題，藍綠陣營分別回應初選規畫、藍白合作與最新民調動向。

澎湖藍白合破局？民眾黨縣黨部前主委宣布「無黨籍」參選縣長

下屆澎湖縣長參選人熱鬧滾滾，澎湖縣前副縣長許智富今天宣布以無黨籍投入縣長選舉；許曾被視為國民黨籍前縣長賴峰偉的接班人，後曾加入台灣民眾黨參選縣議員，如今以無黨身分參選，國民黨能否在澎湖重返執政，仍得視後續整合結果。

李四川辭職3月10日才生效 黃國昌：川伯是有始有終的人

台北市副市長李四川辭職角逐2026新北市長選舉，傳出批核時間為3月10日，被問到會不會擔心影響藍白合節奏，民眾黨主席黃國昌表示，李四川副市長是有始有終的人，他百分百尊重川伯，藍白合推動階段都是有方法與步驟，沒有什麼拖延的問題。

綠艱困選區 南投11鄉鎮市長沒人選

民進黨南投縣全縣十三個鄉鎮市，僅名間鄉長陳翰立爭取連任，前縣議員康誌合登記挑戰鹿谷鄉長，其餘十一鄉鎮市長沒黨員登記；另六到八選區及原住民議員也乏人問津。縣黨部表示，將討論傾向禮讓友軍或徵召新人。

決戰民調／江啟臣首場見面會造勢 楊瓊瓔：贏就候選、輸的助選

國民黨台中市長提名之爭進入關鍵階段，預計本月底前以民調決定人選。江啟臣昨在本命區豐原舉辦「山城見面會」造勢，強調自己八年前就為市長選舉準備好了。對手立委楊瓊瓔回應民調結果，「贏了就是市長候選人，輸了就是助選員」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。