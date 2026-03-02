影／蔣萬安、盧秀燕「姐弟連心」賞燈 盧十指緊扣「對萬安期望甚深」

台中市長盧秀燕今晚陪台北市長蔣萬安參訪中台灣燈會，兩人十指緊扣。蔣萬安說，台中燈節辦的非常成功，讓人非常羨慕，值得台北學習地方。盧秀燕則說，她與蔣萬安「姐弟連心」，謝謝對方千里迢迢來幫站台，幫台中燈會來加持。盧秀燕還說出雙關語「我對萬安期望甚深。」

盧秀燕、蔣萬安合體賞燈，爭取國民黨提名參選台中市長的立法院長江啟臣、立委楊瓊瓔也到場，全程一左一右緊跟。蔣萬安也特別祝福江啟臣生日快樂。

盧秀燕致贈台中姆明小提燈給蔣萬安，因為蔣有三個小孩，一口氣送了三個，盧還差點要拿第4只，讓蔣萬安直言「給我喘息的機會」。蔣萬安致贈「頸枕」給盧秀燕，「祝福秀燕姐美國行圓滿成功」，盧回答「這個旅遊很需要 、「帶著蔣市長的祝福」。

蔣萬安說，非常謝謝盧市長邀請，他再度到台中，特別高興，感受到台中滿滿活力，他很敬佩盧市長，台中燈節一年比一年盛大，精彩，台北和台中緊密合作，前年龍年彼此互訪彼此燈節，相互拉抬和宣傳，去年他也到台中參加捷運藍線動工典禮，感受到台北和台中深厚情誼。

他說今天到台中一下車看到姆明就覺得好可愛，他的三寶一定很喜歡，他妻子和小孩一定吵著要到台中，他謝謝秀燕姐送他姆明和三個小提燈，三個孩子都不會吵，他開玩笑說，看到盧市長在找第四隻，害他嚇一跳，原來是再送他台中的幸福密馬，「還好秀燕姐給我一個喘息的時間吧」。

他說台中燈節辦的非常成功，讓人非常羨慕，值得台北學習地方，今天請台北市觀傳局長到場仔細走走看看，他看到主燈秀，真的非常用心規劃，有極光，表演規格是世界等級，有台中在地特色，也有國際級精緻。

蔣萬安說，他很高興受邀到台中，感受在地的熱情和活力，他最後看著旁邊的江啟臣說，今天是江副院長生日，祝他生日快樂，一切順心，隨後以台語說「今馬熊讚」，也恭喜台中燈節成功，謝謝秀燕姐。

盧秀燕表示，她和蔣萬安姐弟連心，所以他看到我在找第四隻 Moomin（嚕嚕米）的時候，他就了解我的心意。所以你既然已經了解，那回去跟弟妹就好好商量商量，祝早生貴子、馬到成功。

盧秀燕說，因為前年兩個城市互訪，就是禮尚往來。所以蔣市長來，她也回訪到台北去，大家各自為對方的城市行銷。她說今年有一點點不好意思，因為蔣市長來，但是台中的燈會明天就要閉幕，再加上接著她要出訪，所以她可能來不及回訪。

盧秀燕表示，不過沒關係，眾目睽睽之下，她欠台北市一攤，欠一攤。所以尹主委幫她記得、余局長幫她記得，欠台北市一攤，這樣才公平。謝謝蔣市長千里迢迢來幫我們站台，幫台中燈會來加持。總而言之，雙關語，我對『萬安』期望甚深。蔣萬安插話「還好秀燕姐沒有說那一攤是滿月酒」，在場人員大笑。

盧秀燕說很感謝蔣萬安到台中參觀燈會，今年二城市燈會叫好又叫座，各自精彩，二個城市都辦出史上最精彩燈會，台中有姆明嚕嚕米，台北有科博文，都是史上最精彩叫好叫座燈會，希望燈會能達到加成效果，二城連線，在觀光和經濟上加成效果，讓全世界好朋友看到精彩活動，台中燈會明天落幕，到昨天為止破612萬人次，去年是500萬人次，接著台北燈會已開燈，展到3月15日，她呼籲到台中看燈會的人也到台北看燈會，二個城市連線，把餅作大，各自精彩全台全世界的人都看到。

台中市長盧秀燕今晚陪台北市長蔣萬安參訪中台灣燈會，盧秀燕看到蔣萬安後熱情迎接，她先拿出中台灣燈會主燈姆明的可愛版玩偶，掛在蔣萬安的脖子，蔣萬安看到後不斷驚喜說「哇，好可愛喔」，盧秀燕一路拉著、緊牽著蔣的手逛燈區。

盧秀燕和蔣萬安曾在2024年龍年燈節時一起參訪，今年馬年再度一起看燈會。二人都是藍營的明日之星，今晚同聚引起外界聯想。爭取國民黨提名要選台中市長的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔也到場，爭取曝光度 。