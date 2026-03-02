藍營中正萬華現任議員可能要初選...應曉薇京華城案是變數

國民黨議員選舉，過去只有新人須初選，不過北市本屆兩選區中正萬華、大安文山，因現任議員與提名席次同額，加上有新人爭取，可能現任議員須與新人初選。黨部主委戴錫欽說，中正萬華現任4席、提名4席，目前3位新人，若應曉薇3月26日京華城案一審判決無罪可登記參選，現任議員與新人將初選，呈現7搶4。

另外，大安文山區目前也是現任8席、提名8席，目前里長李易儒也有意爭取參選，也可能呈現現任與新人9搶8的初選廝殺。

戴錫欽今天接受媒體人黃暐瀚專訪，戴說，北市議會有61席次，這次提名規畫提名31席區域議員、2席原住民議員，中山大同選區將提名3+1席，現任3席葉林傳、陳炳甫、柳采葳爭取連任，延續過去國民黨現任優先，新人爭取第4席提名。

至於中正萬華現任4席議員，提名4席，現任包括郭昭巖、吳志剛、鍾小平、應曉薇，新人有李孝亮、郭音蘭、張延廷，唯一變數就是應曉薇，京華城案3月26日宣判，若宣判應曉薇不影響參選資格，中正萬華就變成現任要跟新人一起初選；但若應曉薇判決有罪取消代表國民黨參選資格，將由3位新人初選搶1席提名。

對於外界有人認為市長蔣萬安母雞強，席次應該要多提名一點，戴錫欽說，這已經是非常持平的提名，黨中央也認為這樣是合理的規畫。甚至大安文山現任議員也未必支持提名8加1。

戴錫欽說，以蔣萬安上一屆拿到43％得票，本屆有機會過半，對於國民黨提名過於保守的質疑，戴分析，蔣萬安的票能否全部與議員票畫上等話？加上這次有藍白合作問題，民眾黨也都各區提名一席。他舉自己的松山信義選區為例，應選9席，國民黨提名5席，民進黨提名現任4席，加上民眾黨提名1席，呈現10搶9。若民進黨現任都上、民眾黨1席也上，國民黨是有可能掉1席的。

至於會不會畫定責任里及配票？戴說，等提名之後，會再來徵詢要不要配票、還有責任里問題，但他也坦言各有利弊，對候選人來說，有時候會綁手綁腳。