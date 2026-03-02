快訊

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

中職／4年前冷血殺害岳父 曾中職出賽2場大聯盟洋投遭判終身監禁

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

聽新聞
0:00 / 0:00

藍營中正萬華現任議員可能要初選...應曉薇京華城案是變數

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽今天接受媒體人黃暐瀚專訪。圖／引用直播
國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽今天接受媒體人黃暐瀚專訪。圖／引用直播

國民黨議員選舉，過去只有新人須初選，不過北市本屆兩選區中正萬華、大安文山，因現任議員與提名席次同額，加上有新人爭取，可能現任議員須與新人初選。黨部主委戴錫欽說，中正萬華現任4席、提名4席，目前3位新人，若應曉薇3月26日京華城案一審判決無罪可登記參選，現任議員與新人將初選，呈現7搶4。

2026九合一選舉

另外，大安文山區目前也是現任8席、提名8席，目前里長李易儒也有意爭取參選，也可能呈現現任與新人9搶8的初選廝殺。

戴錫欽今天接受媒體人黃暐瀚專訪，戴說，北市議會有61席次，這次提名規畫提名31席區域議員、2席原住民議員，中山大同選區將提名3+1席，現任3席葉林傳、陳炳甫、柳采葳爭取連任，延續過去國民黨現任優先，新人爭取第4席提名。

至於中正萬華現任4席議員，提名4席，現任包括郭昭巖、吳志剛、鍾小平、應曉薇，新人有李孝亮、郭音蘭、張延廷，唯一變數就是應曉薇，京華城案3月26日宣判，若宣判應曉薇不影響參選資格，中正萬華就變成現任要跟新人一起初選；但若應曉薇判決有罪取消代表國民黨參選資格，將由3位新人初選搶1席提名。

對於外界有人認為市長蔣萬安母雞強，席次應該要多提名一點，戴錫欽說，這已經是非常持平的提名，黨中央也認為這樣是合理的規畫。甚至大安文山現任議員也未必支持提名8加1。

戴錫欽說，以蔣萬安上一屆拿到43％得票，本屆有機會過半，對於國民黨提名過於保守的質疑，戴分析，蔣萬安的票能否全部與議員票畫上等話？加上這次有藍白合作問題，民眾黨也都各區提名一席。他舉自己的松山信義選區為例，應選9席，國民黨提名5席，民進黨提名現任4席，加上民眾黨提名1席，呈現10搶9。若民進黨現任都上、民眾黨1席也上，國民黨是有可能掉1席的。

至於會不會畫定責任里及配票？戴說，等提名之後，會再來徵詢要不要配票、還有責任里問題，但他也坦言各有利弊，對候選人來說，有時候會綁手綁腳。

國民黨 應曉薇 蔣萬安 鍾小平 黃暐瀚 陳炳甫

延伸閱讀

綠艱困選區 南投11鄉鎮市長沒人選

南投藍營躺著選？綠營13鄉鎮市長 11個沒人要選

2026選舉戰鼓響 拚雙北議員過半 藍公布時程

蔣萬安幫白營小雞站台？北市黨部：有機會

相關新聞

獨／蔣萬安批了…李四川離職日期曝光 前一日將主持社子島都委會

2026新北市長選舉，將代表國民黨參選的北市副市長李四川，日前已向市長蔣萬安遞辭呈，據了解，李四川向市長蔣萬安提出到2月底，蔣萬安批核時間為3月10日，李將會協助蔣萬安重要市政，主持北市府最後一場都委會，審查台北市相當重要的社子島開發案。

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

2026民進黨派誰出戰北市長蔣萬安？國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽今接受專訪表示，民進黨最終誰出戰蔣萬安，外界點名王世堅、鄭麗君、賈永婕這三位，他都不認為是可能對手，目前看起來，他認為行政院長卓榮泰是比較可能代表民進黨的人選。

蘇巧慧民調翻盤？侯談團結及續航力 蘇強調最認真團隊

新北市八里汙水處理廠由台北市代管長達29年，今舉行交接典禮，正式移交新北市政府管理，象徵權責正式回歸。典禮前聯訪也延燒至新北市長選戰議題，藍綠陣營分別回應初選規畫、藍白合作與最新民調動向。

澎湖藍白合破局？民眾黨縣黨部前主委宣布「無黨籍」參選縣長

下屆澎湖縣長參選人熱鬧滾滾，澎湖縣前副縣長許智富今天宣布以無黨籍投入縣長選舉；許曾被視為國民黨籍前縣長賴峰偉的接班人，後曾加入台灣民眾黨參選縣議員，如今以無黨身分參選，國民黨能否在澎湖重返執政，仍得視後續整合結果。

李四川辭職3月10日才生效 黃國昌：川伯是有始有終的人

台北市副市長李四川辭職角逐2026新北市長選舉，傳出批核時間為3月10日，被問到會不會擔心影響藍白合節奏，民眾黨主席黃國昌表示，李四川副市長是有始有終的人，他百分百尊重川伯，藍白合推動階段都是有方法與步驟，沒有什麼拖延的問題。

藍白合會前會敲定 3月13日舉行共同政見發表會

國民黨與民眾黨今舉行藍白整合會前會。會中聚焦藍白共同政見發表與提名機制的產生方式，雙方敲定下周五（13日）共同舉行藍白共同政見發表會。目標從藍白合作的四縣市，包括新北市、新竹市、宜蘭縣、嘉義市開始試行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。