不滿被納民調名單 葉耀輝控國民黨花蓮縣黨部程序不公

國民黨花蓮縣長提名爭議升溫，擬參選人葉耀輝今天到花蓮地檢署提告，指控國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮在提名程序中以突襲式民調、黑箱作業侵害其初選權益，要求釐清程序責任，捍衛制度公平與透明，並表明將在5月底辦理與同黨參選人游淑貞民調。

葉耀輝表示，政黨初選不只是輸贏問題，而是制度是否具備可預期性、公開性與共同協商原則的基本檢驗，去年下半年黨部主委盧新榮曾釋出訊息，稱縣長提名約於今年5月辦理，他根據此規畫政見與選務節奏；沒想到今年1月初表態參選後，提名時程突然提前，卻未見正式公告。

葉耀輝說，1月8日黨部僅以簡訊或通訊軟體通知少數人開會，未公開說明議程與程序；1月13日協調會中，他已明確表達，若提前提名，應給合理準備期，並辦理政見發表與公開辯論，讓縣民了解理念，同時當場表明「不同意被列入民調名單」，要求勿將他納入民調。

他質疑，黨部仍於1月中旬執行所謂內部民調，民調公司選任、題目設計、抽樣方式均未公開，也未與參選人確認，相關結果隨後遭媒體引用，氣憤表示若屬內參資料不應外流，如今卻形成「已被比較、已被淘汰」印象，影響提名氛圍決策方向。

葉耀輝強調，提告不是要司法決定誰被提名，而是要求檢視程序是否公正，地方黨部主委為主要執行者，若在明知參選人不同意下仍強行操作並對外擴散，應接受司法檢驗。更宣布將於5月底自行辦理與游淑貞的對比民調並公布結果，以實力論高低。

盧新榮回應，葉耀輝1月向地院聲請假處分要求凍結初選，縣黨部已收到駁回裁定通知；他尊重葉的作為，並稱未承諾4、5月才初選，僅依過去選舉經驗推估時程，實際時間仍須依中央黨部規定辦理。