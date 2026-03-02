綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
2026民進黨派誰出戰北市蔣萬安？國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽今接受專訪表示，民進黨最終誰出戰蔣萬安，外界點名王世堅鄭麗君、賈永婕這三位，他都不認為是可能對手，目前看起來，他認為行政院長卓榮泰是比較可能代表民進黨的人選。

2026九合一選舉

戴錫欽認為，鄭麗君還是目前蔣萬安最強對手，不過鄭會不會放棄自己堅持的理念，但在勸不動鄭麗君，民進黨主席總統賴清德無法說服鄭麗君下，轉而徵召卓榮泰戰北市的可能性是高的。

戴直言，卓榮泰是守住綠營基本盤、相對安全的選擇，但爭取中間選民的機率沒有鄭麗君高。鄭麗君如果守住對等關稅15%，在中間選民來說比較討喜，至於卓榮泰過去在立法院對槓、還有大罷免期間的形象，卓榮泰可以守住綠營基本牌，但要開拓爭取中間，局限性就比較大。

戴錫欽今天接受黃暐瀚廣播專訪，對於蔣萬安連任的信心指數，他說，「非常有信心」，不過選舉沒有一定，要抱持審慎樂觀看待，尤其民眾黨會不會提市長候選人，還要觀察，目前蔣萬安在台北市是「一個人的武林」。蔣萬安現在就要以「政績」訴求，目前看，蔣萬安是料的包括大巨蛋、輝達、兩岸雙城論壇等，都是多數市民接受、並樂見其成。

對於民進黨派誰戰蔣萬安？戴說，他認為呼聲高的立委王世堅，已多次表示無意參選，以他對王的了解，他說不選不會是虛應了事；至於台北一零一董事長賈永婕，也不認為她會選。至於鄭麗君部分，在勸不動鄭麗君下，賴清德可能轉而徵召卓榮泰出戰。

賴清德 鄭麗君 蔣萬安 民進黨 戴錫欽 王世堅 卓榮泰 北市

獨／蔣萬安批了…李四川離職日期曝光 前一日將主持社子島都委會

2026新北市長選舉，將代表國民黨參選的北市副市長李四川，日前已向市長蔣萬安遞辭呈，據了解，李四川向市長蔣萬安提出到2月底，蔣萬安批核時間為3月10日，李將會協助蔣萬安重要市政，主持北市府最後一場都委會，審查台北市相當重要的社子島開發案。

蘇巧慧民調翻盤？侯談團結及續航力 蘇強調最認真團隊

新北市八里汙水處理廠由台北市代管長達29年，今舉行交接典禮，正式移交新北市政府管理，象徵權責正式回歸。典禮前聯訪也延燒至新北市長選戰議題，藍綠陣營分別回應初選規畫、藍白合作與最新民調動向。

澎湖藍白合破局？民眾黨縣黨部前主委宣布「無黨籍」參選縣長

下屆澎湖縣長參選人熱鬧滾滾，澎湖縣前副縣長許智富今天宣布以無黨籍投入縣長選舉；許曾被視為國民黨籍前縣長賴峰偉的接班人，後曾加入台灣民眾黨參選縣議員，如今以無黨身分參選，國民黨能否在澎湖重返執政，仍得視後續整合結果。

李四川辭職3月10日才生效 黃國昌：川伯是有始有終的人

台北市副市長李四川辭職角逐2026新北市長選舉，傳出批核時間為3月10日，被問到會不會擔心影響藍白合節奏，民眾黨主席黃國昌表示，李四川副市長是有始有終的人，他百分百尊重川伯，藍白合推動階段都是有方法與步驟，沒有什麼拖延的問題。

蔡易餘獲阿里山頭目取鄒族名 回家一查大驚：蝦米！竟然是山豬

民進黨立委蔡易餘將代表民進黨參選嘉義縣長，他日前在接受民視專訪中表示，很感謝嘉義縣議員黃榮利登記這次縣長初選，因為他是嘉義海線立委，對嘉義山線掌握度很弱，因為有這次初選，他進入山區，在很短時間內和山區地方人士認識，不然以前在嘉義縣山區，可能走過來的是村長都還不知道，更不用說名字要叫得出來。

