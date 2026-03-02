快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

藍白合會前會敲定 3月13日舉行共同政見發表會

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）。(記者曾學仁／攝影)
國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）。(記者曾學仁／攝影)

國民黨與民眾黨今舉行藍白整合會前會。會中聚焦藍白共同政見發表與提名機制的產生方式，雙方敲定下周五（13日）共同舉行藍白共同政見發表會。目標從藍白合作的四縣市，包括新北市、新竹市、宜蘭縣、嘉義市開始試行。

2026九合一選舉

此次會議出席者包括國民黨副秘書長李哲華、智庫副執行長吳怡玎與文傳會主委尹乃菁；民眾黨則是秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶與民眾黨立院黨團主任陳智菡。

藍白共同政見方面，兩黨智庫先前已由邱淑媞、賴香伶對接並多次開會討論。李哲華說，由於四縣市的城市規模、預算情況不同，共同政見內容已有初步方案，細節則仍待雙方回去盤點。

提名機制方面，李哲華表示，今日先針對共推人選方式、民調機構的挑選與執行時間、三縣市採同樣的協調機制或是分開等細節，雙方初步交換意見。

李哲華表示，今日會前會僅就產生人選的機制上可能會遇到的問題提出來討論，雙方會後各自將意見帶回去，屆時再約時間商議，最終機制出爐仍須經過中常會拍板才能執行。

政見發表會 國民黨

