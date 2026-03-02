快訊

吳宗憲一出線就被網軍攻擊 鄭麗文：好現象民進黨怕了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
國民黨透過民調產生宜蘭縣長參選人吳宗憲，馬上遭綠營參選人等政治人物及網軍攻擊，黨主席鄭麗文今天說「這是好現象」，民進黨緊張、會怕了，外界挑撥藍白合、謠言恐嚇情勒，都不要理，宜蘭不是沒有是非的地方，只要藍白合一定贏，勇敢就不會失敗，希望在宜蘭創下「藍白合的典範」。

2026九合一選舉

立委吳宗憲28日透過民調勝選，近日將獲徵召投入宜蘭縣長選戰，消息一公布，民進黨縣長參選人林國漳受訪時批評吳宗憲、黨部主委及縣議會黨團總召陳文昌接連開砲，批評國民黨讓吳宗憲參選縣長，看不起宜蘭人。

吳宗憲對此回應，宜蘭是民主聖地，人民淳樸善良，選舉是選賢與能，不該淪為「膝反射式」的抹黑謾罵；他還記得民進黨徵召林國漳當天，他給予對方滿滿的祝福，稱讚其專業，這次他只是內參民調勝出，還沒有徵召，就立刻遭到惡意攻擊。

國民黨主席鄭麗文今天出席縣黨部新春團拜，喊話國民黨團結、宜蘭藍白合，力拚縣長選票過半、鄉鎮市長當選，打出一場漂亮選戰。

隨後她話鋒一轉，提及綠營側翼、網軍最近砲火修理吳宗憲時說，這是好現象，表示民進黨緊張、會怕了。

她說，外界挑撥藍白合，說宜蘭危險了，現在很多「謠言製造機」是民進黨養的，他們有中央廚房，還有網軍及綠媒製造謠言，大家心頭抓乎定（閩南語：心裡拿定主意），不怕樹尾起風颱（閩南語：不怕樹梢被颱風吹動），民進黨這種招數已經被看破手腳。

她稱讚民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠是是一位非常有正義感的女性，希望未來在宜蘭創下「藍白合的典範」，讓有正義感的正派組合，繼續為宜蘭人服務。

鄭麗文說，與民眾黨主席黃國昌政見、提名等各項溝通順暢，藍白不能夠繼續讓民進黨贏下去，必須為了台灣活路與未來，不讓賴清德團滅在野黨。

她強調，不只國民黨要團結，藍白要團結，淺綠的、中間選民都是可以爭取的對象，站在正義護台灣、愛台灣，抵制傷害台灣的不良政客；這次選舉意義重大，宜蘭不是一個沒有是非的地方，也不是一個被人家恐嚇、情緒勒索的地方，只要「我們勇敢，就不會失敗」。

