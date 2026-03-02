綠營高雄市議員初選今登場 賴瑞隆喊話籌組團隊：勢必打贏選戰

民進黨直轄市議員黨內初選民調，由高雄市率先登場，今日將在第6選區旗津、鼓山、鹽埕，和第11選區大寮、林園進行初選。市長候選人賴瑞隆今日表示，預計周三將完成高雄全數初選，屆時他將與市長陳其邁、立委和所有過關的議員們籌組年底選戰團隊，「我們會共同並肩作戰，延續高雄的光榮」。

民進黨直轄市議員黨內初選民調高雄市率先登場，今天上午在中央黨部進行選區抽籤。高市黨部表示，今晚將有兩個選區進行民調，分別為第六選區旗津、鼓山、鹽埕，以及第11選區大寮、林園。第六選區（旗鼓鹽）提名2席，李喬如（現）、簡煥宗（現）、林哲弘登記。第11選區（林園、大寮）建議提名3席，李雨庭（現）、洪村銘、張耀中、蔡昌達。電話民調預計在今晚6時至10時進行，旗鼓鹽3搶2、林園大寮4搶3。

賴瑞隆表示，今天正在進行高雄市議員初選，預計周三結束後，高雄會立即將整體所有過關（通過初選）的議員們，與市長、立委們一起籌建年底選戰團隊，將架構拉出來，團結作戰，勢必要打贏這場關鍵選戰，「從其邁市長到八位立委，到所有的議員參選人，跟所有的里長們，那我們會共同並肩作戰，延續高雄的光榮」。

賴瑞隆表示，高雄戰隊會延續陳其邁市長很好的政績，讓高雄持續進步發展，這也是他們最強的利基。陳其邁這段時間以來，以第一名五星市長政績，將全市各活動辦得非常精彩，造就很好經濟成果、稅收成果，他與團隊會延續過去民進黨執政基礎，在「綠色執政、品質保證」基礎下，延續市長成績，讓高雄持續進步繁榮發展。