蘇巧慧民調翻盤？侯談團結及續航力 蘇強調最認真團隊

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市八里汙水處理廠由台北市代管長達29年，今舉行交接典禮，新北市長侯友宜（右）與台北市長蔣萬安上台進行交接。記者張策／攝影
新北市八里汙水處理廠由台北市代管長達29年，今舉行交接典禮，正式移交新北市政府管理，象徵權責正式回歸。典禮前聯訪也延燒至新北市長選戰議題，藍綠陣營分別回應初選規畫、藍白合作與最新民調動向。

2026九合一選舉

台北市長蔣萬安在致詞前受訪時笑說，「今天來到新北八里，我感覺到你們看我的眼神非常炙熱，但都不全是為了我們市府有任何人事的異動，確定我都會跟大家做報告。」語帶幽默回應外界對藍營人事布局與選戰動向的揣測，強調市政工作仍是當前重點。

針對新北市長人選是否原定就不走初選，以及藍白合作後續規畫，新北市長侯友宜表示，他與台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然都是「老同事、老朋友」，彼此溝通順暢，「我們都是只有公心，沒有私心」，一切以團結、和諧為原則，共同面對這場選戰。

對於綠營釋出的內參民調顯示立委蘇巧慧首度超車，侯友宜回應說，選舉與市政一樣，「我們要看的是續航力」，未正面評論民調起伏。

蘇巧慧被問到李四川即將卸任副市長投入選戰時則表示，各黨候選人有自己的節奏，她尊重對手規畫，自己則持續勤走基層、提出政見與願景。她指出，參選500多天來走遍新北各地，提出6大福利政見，「最認真的參選人，將來也會做最認真的市政準備」，希望組成最認真的團隊，爭取市民託付。

她也特別點名在地市議員鄭宇恩，指出八里地區尤其是汙水廠相關問題，過去多次在議會質詢，讓問題浮上檯面，「有這樣的好議員，是地方之福」，未來若有機會執政，希望能與議會良性互動，「讓鄭宇恩質詢蘇巧慧」。

新北市長參選人蘇巧慧（左）今出席八里污水廠交接典禮，與新北市長侯友宜針對選戰議題發表看法。圖／蘇巧慧辦公室提供
