影／吳宗憲參選士氣大振 鄭麗文喊話「團結+藍白合」宜蘭沒有輸的理由

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
鄭麗文數度拍著吳宗憲厚實的肩膀，稱讚「這個人，靠得住」，同時也是一個「孩子王」，非常疼愛小孩，具正義感且樂於助人。記者戴永華／攝影
鄭麗文數度拍著吳宗憲厚實的肩膀，稱讚「這個人，靠得住」，同時也是一個「孩子王」，非常疼愛小孩，具正義感且樂於助人。記者戴永華／攝影

國民黨主席鄭麗文今天到宜蘭縣黨部參與新春團拜，民調新出爐的縣長參選人吳宗憲陪同在場。鄭麗文表示，國民黨透過民主機制產生的縣長參選人吳宗憲，具正義感、樂於助人、可靠善良，是一位很好推銷的人選，只要團結加上藍白合，「宜蘭沒有輸的理由」。

2026九合一選舉

鄭麗文同時也提及縣長林姿妙的處境，她說，林姿妙縣長面對民進黨前所未見的司法暴力，遭受很大委屈，正因為如此，國民黨更要爭氣、有骨氣，不能被人家看扁與欺負。

鄭麗文上午抵達縣黨部後邀集公職參選人座談，接著新春團拜致詞，國民黨28日透過民調產生縣長參選人吳宗憲立委也在場，鄭麗文數度拍吳宗憲厚實的肩膀，稱讚他有「正義感、靠得住」，同時也是一個「孩子王」，非常疼愛小孩，不要看他在司法界鐵面無私，在家裡他是最小的，聽老婆與小孩的話。

鄭麗文說，國民黨非常感謝吳宗憲，這短短一兩年時間，賴清德動用司法做為整肅異己、打擊政治對手的工具，這是最要不得、最悲哀的事，所以吳宗憲非常忙碌，除了當立委，還兼任國民黨義務辯護律師和法律顧問，幫國民黨處理很多案件，被民進黨司法騷擾的案子都找他，他都靠得住。

她強調，吳宗憲幫黨服務，「完全沒拿一分錢」全然付出，而且他跟宜蘭非常有緣分，他愛上了宜蘭，願意在地深耕服務，雖然是第一次選舉，但他認真打拚、正義形象與專業度「全國等級」，宜蘭需要這種有正義感、不畏強權、可以沉得下心，跟基層打成一片、接地氣的人。

國民黨在宜蘭透過電話民調民主機制產生人選，鄭麗文說，不像民進黨由賴清德欽點人選，人家說宜蘭是民主聖地，難道民進黨上面派一個人來選，選民就要接受、就要吞下去嗎？民進黨內也是一樣，面對賴清德這種提名方式，相信民進黨也有人不服。

鄭麗文說，吳宗憲很好推銷，大家團結一起幫吳宗憲，只要團結，再加上「藍白合作」，國民黨在宜蘭沒有輸的道理，就算再來幾個賴清德的分身也沒有用，再強「德意志」也沒有用，大家共同打出一場漂亮的選戰。

鄭麗文除了肯定吳宗憲一位很好的縣長人選，更喊話大家只要團結，加上藍白合，宜蘭這一戰，沒有輸的理由。記者戴永華／攝影
鄭麗文除了肯定吳宗憲一位很好的縣長人選，更喊話大家只要團結，加上藍白合，宜蘭這一戰，沒有輸的理由。記者戴永華／攝影

吳宗憲民調出線，國民黨士氣大振，黨主席鄭麗文希望大家在宜蘭團結一致，共同打出一場漂亮的選戰。記者戴永華／攝影
吳宗憲民調出線，國民黨士氣大振，黨主席鄭麗文希望大家在宜蘭團結一致，共同打出一場漂亮的選戰。記者戴永華／攝影

