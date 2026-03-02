快訊

江啟臣豐原大造勢「秀肌肉」 楊瓊瓔：我會車掃到鄉親家門口作報告

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
立委楊瓊瓔上午說，選舉有各種不同的方式，她會維持一貫的努力，尤其是車掃，一定會到鄉親家門口作報告。圖／楊瓊瓔提供 黃寅
立委楊瓊瓔上午說，選舉有各種不同的方式，她會維持一貫的努力，尤其是車掃，一定會到鄉親家門口作報告。圖／楊瓊瓔提供 黃寅

參加國民黨台中市長初選的的立委江啟臣昨在豐原大造勢，外界認為是在「秀肌肉」，和江競爭的立委楊瓊瓔上午說，選舉有各種不同的方式，她會維持一貫的努力，尤其是車掃，一定會到鄉親家門口作報告。

2026九合一選舉

楊瓊瓔上午出席「產業AI智慧加值服務整合計畫—潭雅神工業廠商協進會專班開課典禮」受訪時做以上表示。

楊瓊瓔說，江啟臣副院長非常努力，「我跟他是一起打拚的戰友」，選舉有各種不同的方式，很感謝支持者和鄉親的鼓勵跟肯定。剩下20幾天，還會有掃街、站路口，她會一步一腳印的維持一貫的努力；同時也會有造勢活動，尤其是車掃，一定會到鄉親家門口作報告。

她強調，這是台中大團結、市民做主，我們分進合擊，國民黨一定是團結勝選。我們是3月25日到3月31號大家協議的時間會產出提名人。贏就是贏，他就是提名的提名人，輸就是輸，就是助選員，台中大團結、勝選台中，延續盧秀燕市長優秀的執政，帶領台中大步向前。

盧秀燕 豐原 台中

