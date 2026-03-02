影／江啟臣說台中市長選舉8年前已準備好 楊瓊瓔回應了

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
立委楊瓊瓔今天到台中市大雅區，參加大雅區農會舉辦的小麥產業文化節活動記者會。記者游振昇／攝影 游振昇
立委楊瓊瓔今天到台中市大雅區，參加大雅區農會舉辦的小麥產業文化節活動記者會。記者游振昇／攝影 游振昇

立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名要參選台中市長，他昨天在造勢活動中說，8年前台中市長選舉自己已準備好了；也爭取要選台中市長的立委楊瓊瓔今天受訪表示，江啟臣也是一起為台中努力的戰友，她的實力來自每天為鄉親解決問題的累積。

國民黨下屆台中市長參選人本月底將以民調決定人選，江啟臣昨天在本命區豐原辦山城見面會造勢活動，他向支持者喊話說，在場的人都可以有很多夢想，「你們是做夢的人，我是圓夢的人」，他要想出辦法實現大家的夢想；他強調，8年前台中市長選舉自己已準備好了。

楊瓊瓔今天在大雅區農會小麥產業文化節活動記者會中被問到江啟臣說法，她說要台中一定要勝選，再被問到她是否多年前也已準備好選台中市長，楊瓊瓔表示，因為台中市長盧秀燕的優質執政，台中必需團結勝選，繼續延續盧市長的優質執政，帶領台中大步向前。

她說每天都在基層，自己的實力來自基層，每天為鄉親解決問題，建設地方的累積，她會繼續爭取市民支持。

立委楊瓊瓔今天到台中市大雅區，參加大雅區農會舉辦的小麥產業文化節活動記者會。記者游振昇／攝影 游振昇
立委楊瓊瓔今天到台中市大雅區，參加大雅區農會舉辦的小麥產業文化節活動記者會。記者游振昇／攝影 游振昇

獨／蔣萬安批了…李四川離職日期曝光 前一日將主持社子島都委會

2026新北市長選舉，將代表國民黨參選的北市副市長李四川，日前已向市長蔣萬安遞辭呈，據了解，李四川向市長蔣萬安提出到2月底，蔣萬安批核時間為3月10日，李將會協助蔣萬安重要市政，主持北市府最後一場都委會，審查台北市相當重要的社子島開發案。

蘇巧慧民調翻盤？侯談團結及續航力 蘇強調最認真團隊

新北市八里汙水處理廠由台北市代管長達29年，今舉行交接典禮，正式移交新北市政府管理，象徵權責正式回歸。典禮前聯訪也延燒至新北市長選戰議題，藍綠陣營分別回應初選規畫、藍白合作與最新民調動向。

澎湖藍白合破局？民眾黨縣黨部前主委宣布「無黨籍」參選縣長

下屆澎湖縣長參選人熱鬧滾滾，澎湖縣前副縣長許智富今天宣布以無黨籍投入縣長選舉；許曾被視為國民黨籍前縣長賴峰偉的接班人，後曾加入台灣民眾黨參選縣議員，如今以無黨身分參選，國民黨能否在澎湖重返執政，仍得視後續整合結果。

李四川辭職3月10日才生效 黃國昌：川伯是有始有終的人

台北市副市長李四川辭職角逐2026新北市長選舉，傳出批核時間為3月10日，被問到會不會擔心影響藍白合節奏，民眾黨主席黃國昌表示，李四川副市長是有始有終的人，他百分百尊重川伯，藍白合推動階段都是有方法與步驟，沒有什麼拖延的問題。

蔡易餘獲阿里山頭目取鄒族名 回家一查大驚：蝦米！竟然是山豬

民進黨立委蔡易餘將代表民進黨參選嘉義縣長，他日前在接受民視專訪中表示，很感謝嘉義縣議員黃榮利登記這次縣長初選，因為他是嘉義海線立委，對嘉義山線掌握度很弱，因為有這次初選，他進入山區，在很短時間內和山區地方人士認識，不然以前在嘉義縣山區，可能走過來的是村長都還不知道，更不用說名字要叫得出來。

綠艱困選區 南投11鄉鎮市長沒人選

民進黨南投縣全縣十三個鄉鎮市，僅名間鄉長陳翰立爭取連任，前縣議員康誌合登記挑戰鹿谷鄉長，其餘十一鄉鎮市長沒黨員登記；另六到八選區及原住民議員也乏人問津。縣黨部表示，將討論傾向禮讓友軍或徵召新人。

