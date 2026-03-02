澎湖藍白合破局？民眾黨縣黨部前主委宣布「無黨籍」參選縣長

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導
前澎湖縣副縣長許智富今宣布以「無黨籍」參選下屆縣長。取自許智富臉書
前澎湖縣副縣長許智富今宣布以「無黨籍」參選下屆縣長。取自許智富臉書

下屆澎湖縣長參選人熱鬧滾滾，澎湖縣前副縣長許智富今天宣布以無黨籍投入縣長選舉；許曾被視為國民黨籍前縣長賴峰偉的接班人，後曾加入台灣民眾黨參選縣議員，如今以無黨身分參選，國民黨能否在澎湖重返執政，仍得視後續整合結果。

2026九合一選舉

下屆澎湖縣長國民黨已徵召湖西鄉長陳振中參選，民進黨部分由現任縣長陳光復爭取連任，但陳光復日前因跌倒顱內出血，目前仍未出高雄榮總加護病房，後續復原狀況仍待觀察，影響民進黨在澎湖布局。

今上午宣布投入參選的許智富，曾歷任澎湖縣政府建設處長、民政處長，後由前縣長賴峰偉調陞至副縣長，可見賴對他的倚重，2022年，許加入台灣民眾黨，並參選馬公市選區縣議員，最後以4.31%得票率、1291票落敗，成本屆「落選頭」。

許智富參選宣言稱，他不代表任何政黨，只代表全體澎湖縣民，要做一個真正「全民的縣長」，徹底打破黨派藩籬，讓澎湖的發展回歸專業、效率與在地關懷，澎湖需要的，不是藍綠對抗的延長賽，而是能立即上手、帶領大家走出困境的掌舵手。

雖許智富曾為台灣民眾黨澎湖縣黨部主委，但參選宣言及宣傳圖並未見民眾黨黨徽，且強調以無黨籍參選，若加上馬公市前市長葉竹林、海洋保護志工陳盡川，下屆縣長已表態的無黨籍參選人已有3位。

因許智富、葉竹林都被政壇畫歸為泛藍陣營，2026年國民黨能否在澎湖重返執政，仰賴泛藍陣營整合。

陳光復 賴峰偉 澎湖縣

