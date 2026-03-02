綠高雄市議員初選 旗鼓鹽及林園大寮兩個選區今晚率先登場

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市兩個選區今天將進行電話民調，呼籲支持者在家守候電話。圖／議員邱俊憲提供
民進黨直轄市議員黨內初選民調高雄市率先登場，今天上午在中央黨部進行選區抽籤。高市黨部表示，今晚將有兩個選區進行民調，分別為第六選區旗津、鼓山、鹽埕，以及第11選區大寮、林園。

民進黨高雄市議員將提名34人參選，2月10日登記截止，共42人登記參選，包括大岡山選區、左營楠梓區、旗鼓鹽選區、鳳山區、前鎮小港選區及林園大寮選區，總共6區需要辦理初選，其中左楠區黃偵琳退選後變成41人搶34席提名，只剩5個選區需要辦初選。

第六選區（旗鼓鹽）提名2席，李喬如（現）、簡煥宗（現）、林哲弘登記。第11選區（林園、大寮）建議提名3席，李雨庭（現）、洪村銘、張耀中、蔡昌達。

電話民調預計在今晚6時至10時進行，旗鼓鹽3搶2、林園大寮4搶3。

