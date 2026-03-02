綠高雄市議員初選 旗鼓鹽及林園大寮兩個選區今晚率先登場

民進黨立委蔡易餘將代表民進黨參選嘉義縣長，他日前在接受民視專訪中表示，很感謝嘉義縣議員黃榮利登記這次縣長初選，因為他是嘉義海線立委，對嘉義山線掌握度很弱，因為有這次初選，他進入山區，在很短時間內和山區地方人士認識，不然以前在嘉義縣山區，可能走過來的是村長都還不知道，更不用說名字要叫得出來。

2026-03-02 06:37