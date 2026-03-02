聽新聞
0:00 / 0:00
綠高雄市議員初選 旗鼓鹽及林園大寮兩個選區今晚率先登場
民進黨直轄市議員黨內初選民調高雄市率先登場，今天上午在中央黨部進行選區抽籤。高市黨部表示，今晚將有兩個選區進行民調，分別為第六選區旗津、鼓山、鹽埕，以及第11選區大寮、林園。
2026九合一選舉
民進黨高雄市議員將提名34人參選，2月10日登記截止，共42人登記參選，包括大岡山選區、左營楠梓區、旗鼓鹽選區、鳳山區、前鎮小港選區及林園大寮選區，總共6區需要辦理初選，其中左楠區黃偵琳退選後變成41人搶34席提名，只剩5個選區需要辦初選。
第六選區（旗鼓鹽）提名2席，李喬如（現）、簡煥宗（現）、林哲弘登記。第11選區（林園、大寮）建議提名3席，李雨庭（現）、洪村銘、張耀中、蔡昌達。
電話民調預計在今晚6時至10時進行，旗鼓鹽3搶2、林園大寮4搶3。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。