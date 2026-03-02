李四川辭職3月10日才生效 黃國昌：川伯是有始有終的人

台北市副市長李四川辭職角逐2026新北市長選舉，傳出批核時間為3月10日，被問到會不會擔心影響藍白合節奏，民眾黨主席黃國昌表示，李四川副市長是有始有終的人，他百分百尊重川伯，藍白合推動階段都是有方法與步驟，沒有什麼拖延的問題。

黃國昌說，藍白合沒有什麼進度晚與拖延的問題，李四川副市長是個有始有終的人，李目前仍擔任蔣萬安市長副手，在工作位置上盡心盡力幫蔣市長推動台北市政。

黃國昌說，川伯認為輔佐蔣萬安市長的工作什麼時候告個段落，什麼時候宣布正式投入新北市長選舉，站在他的立場百分百尊重，「我們也必須顧慮蔣萬安市長跟所有台北市民福祉」，相信他一定會負責的把他手上的工作告了個段落後才會請辭，來宣告投入新北市長的選舉。

黃國昌說，時間點百分百尊重川伯安排，國民黨什麼時候啟動徵召程序，什麼時候進入藍白合推動階段，都是有方法、有步驟，循序進行，沒有什麼拖延問題。

被問到小雞會不會焦慮？民眾黨新北市議員陳世軒說，沒有所謂焦慮的問題存在，就如今天早上民眾黨在新莊體育場推出新北最會唱行動巴士，藉這系列活動，所有小雞們都可以跟很多市民互動、懇託，這段時間黃國昌也帶領著大家不管在過年或平常拜票行程，走入鄰里、走入市場，小雞是充滿信心、充滿活力，也非常期待接下來的選戰。