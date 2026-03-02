快訊

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川辭職3月10日才生效 黃國昌：川伯是有始有終的人

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
民眾黨主席黃國昌今天出席「新北最會唱 哥哥姐姐金嗓賽 新北歡唱巴士亮相記者會」。記者葉德正／攝影
民眾黨主席黃國昌今天出席「新北最會唱 哥哥姐姐金嗓賽 新北歡唱巴士亮相記者會」。記者葉德正／攝影

台北市副市長李四川辭職角逐2026新北市長選舉，傳出批核時間為3月10日，被問到會不會擔心影響藍白合節奏，民眾黨主席黃國昌表示，李四川副市長是有始有終的人，他百分百尊重川伯，藍白合推動階段都是有方法與步驟，沒有什麼拖延的問題。

2026九合一選舉

黃國昌說，藍白合沒有什麼進度晚與拖延的問題，李四川副市長是個有始有終的人，李目前仍擔任蔣萬安市長副手，在工作位置上盡心盡力幫蔣市長推動台北市政。

黃國昌說，川伯認為輔佐蔣萬安市長的工作什麼時候告個段落，什麼時候宣布正式投入新北市長選舉，站在他的立場百分百尊重，「我們也必須顧慮蔣萬安市長跟所有台北市民福祉」，相信他一定會負責的把他手上的工作告了個段落後才會請辭，來宣告投入新北市長的選舉。

黃國昌說，時間點百分百尊重川伯安排，國民黨什麼時候啟動徵召程序，什麼時候進入藍白合推動階段，都是有方法、有步驟，循序進行，沒有什麼拖延問題。

被問到小雞會不會焦慮？民眾黨新北市議員陳世軒說，沒有所謂焦慮的問題存在，就如今天早上民眾黨在新莊體育場推出新北最會唱行動巴士，藉這系列活動，所有小雞們都可以跟很多市民互動、懇託，這段時間黃國昌也帶領著大家不管在過年或平常拜票行程，走入鄰里、走入市場，小雞是充滿信心、充滿活力，也非常期待接下來的選戰。

新北 陳世軒 辭職

延伸閱讀

獨／蔣萬安批了…李四川離職日期曝光 前一日將主持社子島都委會

藍白有共識…新北、宜蘭 民調整合最強候選人

國民黨備戰九合一 鄭麗文：3月完成9成提名

影／將投入新北選戰...李四川吐露心底話 與蔣萬安互動曝好交情

相關新聞

獨／蔣萬安批了…李四川離職日期曝光 前一日將主持社子島都委會

2026新北市長選舉，將代表國民黨參選的北市副市長李四川，日前已向市長蔣萬安遞辭呈，據了解，李四川向市長蔣萬安提出到2月底，蔣萬安批核時間為3月10日，李將會協助蔣萬安重要市政，主持北市府最後一場都委會，審查台北市相當重要的社子島開發案。

澎湖藍白合破局？民眾黨縣黨部前主委宣布「無黨籍」參選縣長

下屆澎湖縣長參選人熱鬧滾滾，澎湖縣前副縣長許智富今天宣布以無黨籍投入縣長選舉；許曾被視為國民黨籍前縣長賴峰偉的接班人，後曾加入台灣民眾黨參選縣議員，如今以無黨身分參選，國民黨能否在澎湖重返執政，仍得視後續整合結果。

李四川辭職3月10日才生效 黃國昌：川伯是有始有終的人

台北市副市長李四川辭職角逐2026新北市長選舉，傳出批核時間為3月10日，被問到會不會擔心影響藍白合節奏，民眾黨主席黃國昌表示，李四川副市長是有始有終的人，他百分百尊重川伯，藍白合推動階段都是有方法與步驟，沒有什麼拖延的問題。

蔡易餘獲阿里山頭目取鄒族名 回家一查大驚：蝦米！竟然是山豬

民進黨立委蔡易餘將代表民進黨參選嘉義縣長，他日前在接受民視專訪中表示，很感謝嘉義縣議員黃榮利登記這次縣長初選，因為他是嘉義海線立委，對嘉義山線掌握度很弱，因為有這次初選，他進入山區，在很短時間內和山區地方人士認識，不然以前在嘉義縣山區，可能走過來的是村長都還不知道，更不用說名字要叫得出來。

綠艱困選區 南投11鄉鎮市長沒人選

民進黨南投縣全縣十三個鄉鎮市，僅名間鄉長陳翰立爭取連任，前縣議員康誌合登記挑戰鹿谷鄉長，其餘十一鄉鎮市長沒黨員登記；另六到八選區及原住民議員也乏人問津。縣黨部表示，將討論傾向禮讓友軍或徵召新人。

決戰民調／江啟臣首場見面會造勢 楊瓊瓔：贏就候選、輸的助選

國民黨台中市長提名之爭進入關鍵階段，預計本月底前以民調決定人選。江啟臣昨在本命區豐原舉辦「山城見面會」造勢，強調自己八年前就為市長選舉準備好了。對手立委楊瓊瓔回應民調結果，「贏了就是市長候選人，輸了就是助選員」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。