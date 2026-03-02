聽新聞
民進黨北市議員初選造勢 楊烈現身力挺康家瑋、劉品妡、郭凡
民進黨台北市議員初選即將登場，今（1）日舉辦造勢大會展現團結氣勢，基層支持者熱情參與。金鐘歌王楊烈特別蒞臨獻唱，以歌聲支持年輕世代，「台灣尚湧」連線成員也到場力挺。楊烈在現場呼籲市民支持三位政治新秀，同時提到其「自由之地」世界巡迴演唱會。
活動由周世雄帶來的川劇「變臉」熱鬧開場，三位投入民進黨台北市議員初選的新人，選擇在各自選區同步舉辦造勢，形成三地串聯態勢。參選人共同呼籲支持者在3月9日至3月15日民調期間「在家顧電話」，全力衝刺初選出線。
中正萬華區參選人康家瑋表示，家族長輩康水木、康寧祥皆為民主運動前輩，他深知民主是責任。康家瑋指出，上次初選落敗後並未離開基層，過去2000多天持續走訪市場與商圈，提出「健康城市」願景，包含推動鄰里肌力運動、優化人行空間，並計畫串聯龍山寺與南機場觀光廊帶。
大安文山區參選人劉品妡擁有倫敦大學國王學院碩士背景，曾任市議員與立委幕僚。劉品妡主打「人本城市」理念，強調曾推動安居街人行道改善，未來將建置「大安文山進度地圖」，以公開透明方式呈現建設進度，打造可被檢驗的市政服務。
松山信義區參選人郭凡為選區內最年輕的在地新人，以「世代承擔」為主軸。郭凡表示，他在松山信義成長，了解青年與家庭面臨的壓力，主張強化公共空間品質、支持青年就業與創業，並完善托育政策，期盼為地方注入新世代城市治理思維。
三位參選人強調，初選民調是爭取為市民服務的關鍵時刻，請求鄉親在民調期間給予堅定支持，讓有熱忱、專業的在地青年進入議會。
本文章來自《桃園電子報》。原文：民進黨北市議員初選造勢 楊烈現身力挺康家瑋、劉品妡、郭凡
