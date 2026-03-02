獨／李四川給蔣萬安辭呈日期曝光...前一日將主持社子島都委會

2026新北市長選舉，將代表國民黨參選的北市副市長李四川，日前已向市長蔣萬安遞辭呈，據了解，李四川向市長蔣萬安提出到3月10日去職，將會協助蔣萬安重要市政，主持北市府最後一場都委會，審查台北市相當重要的社子島開發案。

北市副市長李四川身兼都委會主委，李四川今年年前，完成台北市相當重要的輝達案都市計畫變更，讓蔣能如期將輝達海外總部落腳北士科順利簽約，當天李也透過臉書表示，已向市長蔣萬安表達將於2月底請辭副市長，並3月開始回到熟悉的新北市。

據了解，李四川遞出的辭呈是寫到3月10日，北市都委會將在3月9日召開今年農曆年後第一場都委會，李將主持台北市相關重要的社子島開發案，審查北市士林社子島地區細部計畫案（依內政部土地徵收審議小組113年12月25日第 300 次會議決議修正後再提會）」簡報會議；至於這段期間，李四川也都密集與局處開會，堅持將市長蔣萬安交代的任務，做好收尾交接。

最強鐵鎚封號的李四川，擔任公務員逾四十多年，曾任新北、高雄、北市府三市副市長，也擔任過行政院、國民黨秘書長，行政資歷豐富。原高雄副市長卸任回到民間任職，蔣三顧茅廬才出任北市副市長，一做就是三年多，協助蔣萬安重要施政，包括大巨蛋完工能打棒球、解決大巨蛋符合建築技術規則能辦演唱會，促成現在台北市相當重要的大巨蛋經濟。

另，台北市討論幾十年的公館圓環高事故率，李四川也以強大執行力，原訂65天工期短短17天就完成拆除，減少施工造成的交通衝擊，目前公館圓環事故率較去年同期下降51％。

輝達落腳北士科，李四川與新壽談判合意解約，去年以44億元與新壽合意解約，今年年前以122億多元與輝達簽署專案設定地上權，並於年前完成輝達北士科「星艦3.0」的都市計畫變更。

除這三大重大施政，李協助蔣萬安的重要市政不計其數，過去李專訪時曾提到，他四十多年公務生涯，不在意是哪個職位，而是留下什麼，儘管看起來是一件小事，但人民關心的事，才是一個施政者該去追求的價值。