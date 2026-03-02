聽新聞
蔡易餘獲阿里山頭目取鄒族名 回家一查大驚：蝦米！竟然是山豬

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨立委蔡易餘將代表民進黨參選嘉義縣長。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委蔡易餘將代表民進黨參選嘉義縣長。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委蔡易餘將代表民進黨參選嘉義縣長，他日前在接受民視專訪中表示，很感謝嘉義縣議員黃榮利登記這次縣長初選，因為他是嘉義海線立委，對嘉義山線掌握度很弱，因為有這次初選，他進入山區，在很短時間內和山區地方人士認識，不然以前在嘉義縣山區，可能走過來的是村長都還不知道，更不用說名字要叫得出來。

蔡易餘指出，他在嘉義山區也聽到過去在海區經營時候，沒有聽到的嘉義縣真實聲音，例如以農產來說，山區和海區的農產就不一樣。除了協助傳統農業轉型，蔡易餘也拜訪阿里山部落耆老，頭目還特別給他取了個鄒族名字「Voya」，他問頭目「這名字什麼意思？」頭目回，「這就是很強、很有勇氣。」

蔡易餘一聽大喜，心想「哇，這個名字好好喔，很讚。」結果他回去用AI查詢，Voya在鄒族語言是什麼意思？答案揭曉竟然是山豬，讓他看了也莞爾一笑。

2000年以來，嘉義縣都是民進黨執政，選民結構綠大於藍，但蔡易餘仍不敢掉以輕心。他說，自己還有很多要突破的地方，例如他和山區的契合度能不能再提升，且從立委要成為地方首長，很多看事情的角度也要調整，並指出對手是誰、是否藍白合都不重要，他會著手進行布局，以助未來縣政推動順利，開啟嘉義黃金十年。

