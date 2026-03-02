綠艱困選區 南投11鄉鎮市長沒人選

民進黨南投縣全縣十三個鄉鎮市，僅名間鄉長陳翰立爭取連任，前縣議員康誌合登記挑戰鹿谷鄉長，其餘十一鄉鎮市長沒黨員登記；另六到八選區及原住民議員也乏人問津。縣黨部表示，將討論傾向禮讓友軍或徵召新人。

民進黨南投縣黨部上月廿三日啟動縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長選舉登記，趕在二二八連假前完成，盼各地選將盡早就戰鬥位置，輔選拉抬黨內縣長參選人温世政。

但全縣十三鄉鎮市長，僅兩人登記參選，分別是名間鄉鄉長陳翰立爭取連任，前議員康誌合登記挑戰鹿谷鄉長，其餘十一鄉鎮市長竟無人要選。民進黨南投縣黨部表示，將由縣選對會討論是否禮讓親綠友軍參選或徵召優秀新人挑戰。

據了解，魚池鄉長劉啟帆兩屆任滿，其胞弟劉啟行現任魚池鄉農會常務監事，被視為延續綠營執政的接班人選；集集不排除徵召前鎮長陳紀衡。另無黨籍的水里鄉長葉銘豐、國姓前鄉長丘埔生均被視為綠營友軍，可望獲禮讓。

國民黨部分，南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝、集集鎮長吳大村、國姓鄉長邱美玲、仁愛鄉長江子信等人爭取連任，竹山、名間、魚池經初選由議員蔡孟娥、蔡宗智、魚池鄉代會副主席王若嵐出線，其餘五鄉鎮布局中。

民進黨縣議員登記，第一選區（南投市、名間）擬提名五人，除現任的沈夙崢、吳棋楠，老將賴燕雪也回鍋參選；第二選區（草屯、中寮）提名四人，現任議員蔡銘軒爭取連任；上一屆的落選頭李帛璋、前議員黃秀女之女洪巧娟也完成登記。

第三（集集、水里、魚池及信義）、四（竹山、鹿谷）選區各提名一人，議員王秋淑、陳玉鈴拚連任；第五選區（埔里、國姓、仁愛）提名三人，現任的陳宜君、蘇昱誠，新秀廖崑堯參戰；六至八選區平地及山地原住民均無人登記。