決戰民調 江啟臣首場見面會造勢 楊瓊瓔：贏就候選、輸的助選
國民黨台中市長提名之爭進入關鍵階段，預計本月底前以民調決定人選。江啟臣昨在本命區豐原舉辦「山城見面會」造勢，強調自己八年前就為市長選舉準備好了。對手立委楊瓊瓔回應民調結果，「贏了就是市長候選人，輸了就是助選員」。
造勢場上，江啟臣的國中老師與同學送上生日蛋糕，預祝「高票當選」，讓他直呼驚喜，笑說忘了今天生日。多名市議員、里長到場力挺。江啟臣致詞時感謝十四年來支持者給予服務機會，坦言從政之路並非原本人生規畫，卻在種種挑戰中堅持初衷。
他提出「一個願景、兩個定位、三個目標、四大途徑、五大面向」作為施政藍圖，願景是打造台中成為旗艦城市；定位為「亞洲新核心、世界新都心」；三個目標聚焦安全、安定與安心，並朝安養樂活、安穩宜居、安居樂業邁進；四大途徑包括走向國際、區域平衡與永續發展、產業升級多元布局、AI治理與智慧城市；五大面向則涵蓋交通公安、經濟就業、永續社福與文化教育等。
他向支持者喊話「我八年前就準備好了」、「你們是做夢的人，我是圓夢的人」，強調城市不能停滯，台中要更幸福。
立委楊瓊瓔昨出席台中市潭水亭新春團拜，她說，台中市長黨內初選本來就照協調機制走，會在三月底前完成民調；媒體問，如果雙方票數接近，有疑慮時是否要再協調？楊瓊瓔說，沒有這種疑慮，協調機制就是民調結果出來時，贏就是贏，沒有所謂些微差距問題。最重要的是「贏就是候選人、提名人，輸的人就是助選員」，她相信大家一定會團結一致，團結勝選。
藍營人選之爭不斷升溫，楊瓊瓔接下來也籌備多場造勢大會，地方整合與團結動向備受關注。楊瓊瓔說，她累積卅多年實力，一直在為鄉親解決問題，接下來她還是會按部就班，爭取市民支持。
