聽新聞
0:00 / 0:00

決戰民調 江啟臣首場見面會造勢 楊瓊瓔：贏就候選、輸的助選

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選台中市長，他昨天下午在豐原區樂天宮舉辦山城見面會，發表政見，爭取民調投他一票。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選台中市長，他昨天下午在豐原區樂天宮舉辦山城見面會，發表政見，爭取民調投他一票。記者游振昇／攝影

國民黨台中市長提名之爭進入關鍵階段，預計本月底前以民調決定人選。江啟臣昨在本命區豐原舉辦「山城見面會」造勢，強調自己八年前就為市長選舉準備好了。對手立委楊瓊瓔回應民調結果，「贏了就是市長候選人，輸了就是助選員」。

2026九合一選舉

造勢場上，江啟臣的國中老師與同學送上生日蛋糕，預祝「高票當選」，讓他直呼驚喜，笑說忘了今天生日。多名市議員、里長到場力挺。江啟臣致詞時感謝十四年來支持者給予服務機會，坦言從政之路並非原本人生規畫，卻在種種挑戰中堅持初衷。

他提出「一個願景、兩個定位、三個目標、四大途徑、五大面向」作為施政藍圖，願景是打造台中成為旗艦城市；定位為「亞洲新核心、世界新都心」；三個目標聚焦安全、安定與安心，並朝安養樂活、安穩宜居、安居樂業邁進；四大途徑包括走向國際、區域平衡與永續發展、產業升級多元布局、AI治理與智慧城市；五大面向則涵蓋交通公安、經濟就業、永續社福與文化教育等。

他向支持者喊話「我八年前就準備好了」、「你們是做夢的人，我是圓夢的人」，強調城市不能停滯，台中要更幸福。

立委楊瓊瓔昨出席台中市潭水亭新春團拜，她說，台中市長黨內初選本來就照協調機制走，會在三月底前完成民調；媒體問，如果雙方票數接近，有疑慮時是否要再協調？楊瓊瓔說，沒有這種疑慮，協調機制就是民調結果出來時，贏就是贏，沒有所謂些微差距問題。最重要的是「贏就是候選人、提名人，輸的人就是助選員」，她相信大家一定會團結一致，團結勝選。

藍營人選之爭不斷升溫，楊瓊瓔接下來也籌備多場造勢大會，地方整合與團結動向備受關注。楊瓊瓔說，她累積卅多年實力，一直在為鄉親解決問題，接下來她還是會按部就班，爭取市民支持。

智慧城市 民調 楊瓊瓔

延伸閱讀

影／江啟臣造勢活動意外驚喜 國中老師和同學送上生日蛋糕

藍營宜蘭縣長初選吳宗憲出線 下一步爭取藍白合

藍營拚翻轉嘉義縣 要組「在野大聯盟」推強棒

鄭麗文直言「多些劉和然就不會分裂」 徐巧芯搖頭：誰是台中劉和然？

相關新聞

南投藍營躺著選？綠營13鄉鎮市長 11個沒人要選

民進黨南投縣黨部第4、5類公職人員參選登記受理截止，全縣13個鄉鎮市，僅名間現任鄉長陳翰立爭取連任，前縣議員康誌合登記挑戰鹿谷鄉長，剩下11鄉鎮市長沒人選。黨部表示，縣選對會將開會討論，傾向禮讓友軍參選或徵召新人。

民進黨高市議員明起電話民調 前鎮小港區6搶3競爭激烈

民進黨高雄市議員初選民調明天開始，被視為一級戰區的前鎮小港區陷入激戰，6人搶3席提名，現任議員黃彥毓今天找來立委沈伯洋、王義川及陸委會副主委梁文傑站台助選。林浤澤邀新竹市議員劉康彥參訪高雄冬日遊樂園，黃敬雅由議員湯詠瑜陪同掃街。

蔡易餘獲阿里山頭目取鄒族名 回家一查大驚：蝦米！竟然是山豬

民進黨立委蔡易餘將代表民進黨參選嘉義縣長，他日前在接受民視專訪中表示，很感謝嘉義縣議員黃榮利登記這次縣長初選，因為他是嘉義海線立委，對嘉義山線掌握度很弱，因為有這次初選，他進入山區，在很短時間內和山區地方人士認識，不然以前在嘉義縣山區，可能走過來的是村長都還不知道，更不用說名字要叫得出來。

綠艱困選區 南投11鄉鎮市長沒人選

民進黨南投縣全縣十三個鄉鎮市，僅名間鄉長陳翰立爭取連任，前縣議員康誌合登記挑戰鹿谷鄉長，其餘十一鄉鎮市長沒黨員登記；另六到八選區及原住民議員也乏人問津。縣黨部表示，將討論傾向禮讓友軍或徵召新人。

決戰民調 江啟臣首場見面會造勢 楊瓊瓔：贏就候選、輸的助選

國民黨台中市長提名之爭進入關鍵階段，預計本月底前以民調決定人選。江啟臣昨在本命區豐原舉辦「山城見面會」造勢，強調自己八年前就為市長選舉準備好了。對手立委楊瓊瓔回應民調結果，「贏了就是市長候選人，輸了就是助選員」。

拚3席新人全壘打！民進黨湧言會北市1日3造勢 派系要角到場力挺

台北市民進黨議員黨內初選電話民調將在9日到15日舉行，湧言會在北市提名3新人，為讓新人力拚初選過關，今天下午在郭凡、劉品妡、康家瑋三名擬參選人選區舉辦造勢大會，派系要角綠委林楚茵、王定宇到場站台，金曲歌王楊烈開唱力挺，三場均逾百人到場力挺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。