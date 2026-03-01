拚3席新人全壘打！民進黨湧言會北市1日3造勢 派系要角到場力挺

台北市民進黨議員黨內初選電話民調將在9日到15日舉行，湧言會在北市提名3新人，為讓新人力拚初選過關，今天下午在郭凡、劉品妡、康家瑋三名擬參選人選區舉辦造勢大會，派系要角綠委林楚茵、王定宇到場站台，金曲歌王楊烈開唱力挺，三場均逾百人到場力挺。

湧言會今天替北市將參選三位新人舉辦造勢，包含郭凡、劉品妡、康家瑋，派系要角綠委林楚茵、王定宇下午也連趕三場力挺，王定宇表示，新人沒有選舉的基礎，縱然再多人支持都不可以樂觀，民調沒有掀牌前沒有人知道結果，也因此在元宵節前夕，北上來站台盼能將優秀新人推薦給民眾。

林楚茵也說，三位都是非常有潛力新人，且進入議會都是即戰力，並將三人比喻成中華隊，強調一個團結民進黨要成功，就要有老幹新枝共同合作，才能打出冠軍，盼台北隊所有現任加新人能夠全壘打，為台北市民爭取更多福利。

而劉品妡下午也在文山區興華公園辦造勢，包含國安會副秘書長趙怡翔、行政院副秘書長阮昭雄均到場支持，劉也表示，她從幕僚出身，熟悉市政方向，「不會開出華而不實的空頭支票。」並承諾若當選將持續服務基層並對文化市政提出具體政策。