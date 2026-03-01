民進黨高市議員明起電話民調 前鎮小港區6搶3競爭激烈

民進黨高雄市議員初選民調明天開始，被視為一級戰區的前鎮小港區陷入激戰，6人搶3席提名，現任議員黃彥毓今天找來立委沈伯洋、王義川及陸委會副主委梁文傑站台助選。林浤澤邀新竹市議員劉康彥參訪高雄冬日遊樂園，黃敬雅由議員湯詠瑜陪同掃街。

高雄市有5個選區需要進行初選，前鎮小港區規畫提名3席，比本屆少1席提名，包括現任議員鄭光峰、黃彥毓，以及新人吳昱鋒、黃敬雅、林浤澤及黃雍琇等人搶奪參選門票。

梁文傑表示，2005年陳菊第一次選市長，當年發生紅衫軍事件，民進黨處於最艱困的時刻，他與黃彥毓在高雄並肩作戰，成功為高雄保住一席市長，所以這次得知黃很危險，義不容辭南下相挺。

梁文傑說，黃彥毓會陷入苦戰是因為他長得比較「親民」，所以選舉上有點吃虧，但若要選老公或議員，一定要選長得親民的人，才比較實在、比較靠得住。

王義川被視為參選2026桃園市長熱門人選，王義川表示，前幾天有跟賴清德總統交換意見，黨內提名沒有新進度，身為民進黨不分區立委，只要選對會要求、中執會做決定，該誰上場就上戰場，黨員沒有拒絕的權利。

新竹市議員劉康彥也到高雄助選，他表示，林浤澤是他研究所學弟，青年參政相當辛苦，今天到高雄為林浤澤加油打氣、希望高雄市民能給林浤澤一個機會，讓城市更有活力。

議員湯詠瑜跨區陪同黃敬雅掃街拜票，兩人戴上具高雄特色的高雄熊帽子，穿梭前鎮與小港的大街小巷尋求支持。

前鎮小港區議員初選參選人林浤澤（右）邀請新竹市議員劉康彥（左）到高雄助選。圖／林浤澤服務處提供

立委沈伯洋（左）今天到高雄為現任議員黃彥毓助選，希望黃能在初選中順利過關。記者徐白櫻／攝影