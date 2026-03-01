快訊

民進黨高市議員明起電話民調 前鎮小港區6搶3競爭激烈

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高市議員湯詠瑜（左）所在的選區無須初選，今天戴上高雄熊的帽子抵抗豔陽，全力為前鎮小港區議員初選參選人黃敬雅（右）衝刺。圖／取自黃敬雅臉書
高市議員湯詠瑜（左）所在的選區無須初選，今天戴上高雄熊的帽子抵抗豔陽，全力為前鎮小港區議員初選參選人黃敬雅（右）衝刺。圖／取自黃敬雅臉書

民進黨高雄議員初選民調明天開始，被視為一級戰區的前鎮小港區陷入激戰，6人搶3席提名，現任議員黃彥毓今天找來立委沈伯洋王義川及陸委會副主委梁文傑站台助選。林浤澤邀新竹市議員劉康彥參訪高雄冬日遊樂園，黃敬雅由議員湯詠瑜陪同掃街。

2026九合一選舉

高雄市有5個選區需要進行初選，前鎮小港區規畫提名3席，比本屆少1席提名，包括現任議員鄭光峰、黃彥毓，以及新人吳昱鋒、黃敬雅、林浤澤及黃雍琇等人搶奪參選門票。

梁文傑表示，2005年陳菊第一次選市長，當年發生紅衫軍事件，民進黨處於最艱困的時刻，他與黃彥毓在高雄並肩作戰，成功為高雄保住一席市長，所以這次得知黃很危險，義不容辭南下相挺。

梁文傑說，黃彥毓會陷入苦戰是因為他長得比較「親民」，所以選舉上有點吃虧，但若要選老公或議員，一定要選長得親民的人，才比較實在、比較靠得住。

王義川被視為參選2026桃園市長熱門人選，王義川表示，前幾天有跟賴清德總統交換意見，黨內提名沒有新進度，身為民進黨不分區立委，只要選對會要求、中執會做決定，該誰上場就上戰場，黨員沒有拒絕的權利。

新竹市議員劉康彥也到高雄助選，他表示，林浤澤是他研究所學弟，青年參政相當辛苦，今天到高雄為林浤澤加油打氣、希望高雄市民能給林浤澤一個機會，讓城市更有活力。

議員湯詠瑜跨區陪同黃敬雅掃街拜票，兩人戴上具高雄特色的高雄熊帽子，穿梭前鎮與小港的大街小巷尋求支持。

前鎮小港區議員初選參選人林浤澤（右）邀請新竹市議員劉康彥（左）到高雄助選。圖／林浤澤服務處提供
前鎮小港區議員初選參選人林浤澤（右）邀請新竹市議員劉康彥（左）到高雄助選。圖／林浤澤服務處提供

立委沈伯洋（左）今天到高雄為現任議員黃彥毓助選，希望黃能在初選中順利過關。記者徐白櫻／攝影
立委沈伯洋（左）今天到高雄為現任議員黃彥毓助選，希望黃能在初選中順利過關。記者徐白櫻／攝影

高市議員黃彥毓（中）高呼初選情勢很危險，今天邀請立委王義川（左）及陸委會副主委梁文傑（右）合體助選。記者徐白櫻／攝影
高市議員黃彥毓（中）高呼初選情勢很危險，今天邀請立委王義川（左）及陸委會副主委梁文傑（右）合體助選。記者徐白櫻／攝影

