徐嶔煌發生酒駕未退選...綠營內部諷「雙標」 本人發聲：已付出代價

高雄市議員擬參選人黃偵琳酒駕退選，不過有綠營人士指出，北市大安文山區擬參選人徐嶔煌也曾酒駕卻未退選質疑「雙標」。徐今表示，當時尚未加入民進黨，過去犯的錯誤已付出代價獲得檢方緩起訴，這些年也積極投身公益活動彌補。

徐嶔煌在2015年擔任台北市廉政委員時，某日凌晨在新竹市開車，因恍神擦路邊小貨車與轎車，警方到場對徐酒測，酒測值高達0.67，鬧上媒體版面，徐事後也在臉書道歉並辭去台北市廉政委員，如今高雄左營、楠梓選區議員初選擬參選人黃偵琳因爆出酒駕肇事而退選，有綠營人士質疑，徐是否也應退選？

徐嶔煌今受訪表示，年輕時犯錯確實沒什麼好說，當時也付出代價，後面也積極配合警檢偵辦，最後獲得緩起訴，這10年來也投身公益活動，希望能夠彌補過去錯事。

立委林楚茵表示，民進黨內對於參選人有一些什麼樣的紀錄黨中央會有一套標準來判斷，最後也會推出最優秀的參選人；立委王定宇也說，社會有兩套標準包含法律和自我要求，大家在法律上有過錯付出過代價都有參選權利，尊重參選人自己看法，就由各自去做判斷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康