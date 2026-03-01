聽新聞
0:00 / 0:00
徐嶔煌發生酒駕未退選...綠營內部諷「雙標」 本人發聲：已付出代價
高雄市議員擬參選人黃偵琳酒駕退選，不過有綠營人士指出，北市大安文山區擬參選人徐嶔煌也曾酒駕卻未退選質疑「雙標」。徐今表示，當時尚未加入民進黨，過去犯的錯誤已付出代價獲得檢方緩起訴，這些年也積極投身公益活動彌補。
2026九合一選舉
徐嶔煌在2015年擔任台北市廉政委員時，某日凌晨在新竹市開車，因恍神擦路邊小貨車與轎車，警方到場對徐酒測，酒測值高達0.67，鬧上媒體版面，徐事後也在臉書道歉並辭去台北市廉政委員，如今高雄左營、楠梓選區議員初選擬參選人黃偵琳因爆出酒駕肇事而退選，有綠營人士質疑，徐是否也應退選？
徐嶔煌今受訪表示，年輕時犯錯確實沒什麼好說，當時也付出代價，後面也積極配合警檢偵辦，最後獲得緩起訴，這10年來也投身公益活動，希望能夠彌補過去錯事。
立委林楚茵表示，民進黨內對於參選人有一些什麼樣的紀錄黨中央會有一套標準來判斷，最後也會推出最優秀的參選人；立委王定宇也說，社會有兩套標準包含法律和自我要求，大家在法律上有過錯付出過代價都有參選權利，尊重參選人自己看法，就由各自去做判斷。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。