快訊

徐嶔煌發生酒駕未退選...綠營內部諷「雙標」 本人發聲：已付出代價

拜拜回家竟成永別...祖孫3貼自撞電桿 5歲童站踏板慘死

伊朗領袖哈米尼遭「斬首」…普亭發聲了！怒轟美國、以色列冷血謀殺

聽新聞
0:00 / 0:00

徐嶔煌發生酒駕未退選...綠營內部諷「雙標」 本人發聲：已付出代價

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
高雄市議員擬參選人黃偵琳酒駕退選，不過有綠營人士指出，北市大安文山區擬參選人徐嶔煌也曾酒駕卻未退選質疑「雙標」，徐表示，過去犯的錯誤已付出代價獲得檢方緩起訴，這些年也積極投身公益活動彌補。圖／徐嶔煌辦公室提供
高雄市議員擬參選人黃偵琳酒駕退選，不過有綠營人士指出，北市大安文山區擬參選人徐嶔煌也曾酒駕卻未退選質疑「雙標」，徐表示，過去犯的錯誤已付出代價獲得檢方緩起訴，這些年也積極投身公益活動彌補。圖／徐嶔煌辦公室提供

高雄市議員擬參選人黃偵琳酒駕退選，不過有綠營人士指出，北市大安文山區擬參選人徐嶔煌也曾酒駕卻未退選質疑「雙標」。徐今表示，當時尚未加入民進黨，過去犯的錯誤已付出代價獲得檢方緩起訴，這些年也積極投身公益活動彌補。

2026九合一選舉

徐嶔煌在2015年擔任台北市廉政委員時，某日凌晨在新竹市開車，因恍神擦路邊小貨車與轎車，警方到場對徐酒測，酒測值高達0.67，鬧上媒體版面，徐事後也在臉書道歉並辭去台北市廉政委員，如今高雄左營、楠梓選區議員初選擬參選人黃偵琳因爆出酒駕肇事而退選，有綠營人士質疑，徐是否也應退選？

徐嶔煌今受訪表示，年輕時犯錯確實沒什麼好說，當時也付出代價，後面也積極配合警檢偵辦，最後獲得緩起訴，這10年來也投身公益活動，希望能夠彌補過去錯事。

立委林楚茵表示，民進黨內對於參選人有一些什麼樣的紀錄黨中央會有一套標準來判斷，最後也會推出最優秀的參選人；立委王定宇也說，社會有兩套標準包含法律和自我要求，大家在法律上有過錯付出過代價都有參選權利，尊重參選人自己看法，就由各自去做判斷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王定宇 民進黨 高雄市

延伸閱讀

評估選北市？王世堅稱賴總統未找他談 推「這兩人」讓蔣萬安踢鐵板

高雄酒駕要退選 綠營人士：為何在台北曾酒駕不用退？

新北選戰…綠營打烏賊戰術 藍營：選民唾棄

影／遭質疑為黃偵琳酒駕爭議背書 賴瑞隆：酒駕零容忍

相關新聞

南投藍營躺著選？綠營13鄉鎮市長 11個沒人要選

民進黨南投縣黨部第4、5類公職人員參選登記受理截止，全縣13個鄉鎮市，僅名間現任鄉長陳翰立爭取連任，前縣議員康誌合登記挑戰鹿谷鄉長，剩下11鄉鎮市長沒人選。黨部表示，縣選對會將開會討論，傾向禮讓友軍參選或徵召新人。

剛出線民進黨就接連砲轟 吳宗憲：林國漳被徵召我給的是滿滿祝福

國民黨昨天公布宜蘭縣長黨內初選民調結果，由立委吳宗憲領先，民進黨驚呼「跌破眼鏡」，包括民進黨縣長參選人林國漳等人接連開轟，批評藍營派一位毀憲亂政、親中的人來選縣長，根本瞧不起宜蘭人。吳宗憲今天回應，選舉不該淪為「膝反射式」抹黑謾罵，請還給宜蘭一個乾淨的選舉文化，別汙辱民主聖地這塊招牌。

徐嶔煌發生酒駕未退選...綠營內部諷「雙標」 本人發聲：已付出代價

高雄市議員擬參選人黃偵琳酒駕退選，不過有綠營人士指出，北市大安文山區擬參選人徐嶔煌也曾酒駕卻未退選質疑「雙標」。徐今表示，當時尚未加入民進黨，過去犯的錯誤已付出代價獲得檢方緩起訴，這些年也積極投身公益活動彌補。

影／江啟臣造勢活動意外驚喜 國中老師和同學送上生日蛋糕

立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選下屆台中市長，他今天在豐原舉辦造勢活動，爭取支持，國中老師和同學送上生日蛋糕，預祝他明天生日快樂，江啟臣很驚喜，他忘記自己明天生日；國中老師當場預祝他高票當選。

影／江啟臣大造勢 喊話支持者「8年前台中市長選舉我就準備好了」

立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名要參選台中市長，本月底將以民調決定人選，江啟臣今天在本命區豐原辦山城見面會造勢活動，他向支持者喊話說，在場的人都可以有很多夢想，你們是做夢的人，他是圓夢的人，他要想出辦法實現大家的夢想；他強調，8年前台中市長選舉自己已準備好了。

英國達人秀震撼火舞從宜蘭發跡 陳琬惠允諾幫即將成真火舞團找基地

「即將成真火舞團」團員楊立微日前登上英國知名選秀節目《Britain's Got Talent》，在歷時5分鐘高難度火舞特技演出中，以滾火缸、火燒方桌「足技」震撼全場，獲得評審全票晉級。節目播出後迅速在社群平台發酵，宜蘭是這支舞團發跡之處，縣長參選人陳琬惠今天表示，若有機會成為縣長，將盡可能為他們打造創作訓練基地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。