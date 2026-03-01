影／江啟臣大造勢 喊話支持者「8年前台中市長選舉我就準備好了」

立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名要參選台中市長，本月底將以民調決定人選，江啟臣今天在本命區豐原辦山城見面會造勢活動，他向支持者喊話說，在場的人都可以有很多夢想，你們是做夢的人，他是圓夢的人，他要想出辦法實現大家的夢想；他強調，8年前台中市長選舉自己已準備好了。

江啟臣今天下午在豐原區樂天宮辦山城見面會，山城地區上千名支持者到場相挺，包括台中市議員和多位里長，江啟臣最後喊出「一個願景、兩個定位、三個目標、四大途徑、五大面向」，要讓世界看見台中。

江啟臣感謝14年來大家給他機會服務，他說自己從政有點意外，笑說台上站在他旁邊也有推坑的凶手，他說從沒有想到會走到現在，從政之路到現在，任何困難挑戰，只要不忘初衷都是很歡喜的事情，雖然去年遇到大罷免，謝謝大家的相挺，讓他平安過關可繼續服務大家，現在重要任務，希望大台中更好，更國際。

他說，8年前台中市長選舉他就準備好了，參與黨內競爭，為了黨內團結，最後證明他的決定是對的，8年來他感謝盧秀燕市長帶給大台中幸福的城市，六都評比最幸福的城市就是台中。

他還表示，一個城市不能退倒，台中啟城要更幸福，這絕對不是夢想，在場的人都可以有很多夢想，你們是做夢的人，我是圓夢的人，他要想出辦法實現大家的夢想。讓台中不只是幸福城市，更是國際和旗艦城市。

江啟臣允諾要打造最好的台中，提出未來施政目標，一個願景、兩個定位、三個目標、四大途徑、五大面向。一個願景就是打造台中成為旗艦城市；二個定位就是成為亞洲的新核心、世界的新都心；三個目標是安全、安定又安心，安養樂活、安穩宜居、安居樂業是他的施政目標；四大途徑是走向國際、讓世界看見台中，在地平衡、永續發展，產業升級、多元布局，AI治理、智慧城市；五大面向包括交通公安、經濟就業、永續社福、文化教育。

今天造勢活動中，台中市議員張瀞分、邱愛珊、陳本添、吳振嘉、李文傑、前總統府資政廖了以，台北市議員柳采葳、新北市議員陳偉杰及民眾黨立委陳清龍、豐原區里長涂力旋、連佳振都到場相挺，並上台助講；民進黨前立委林豐喜也到場，林豐喜說，江啟臣也是退役蛙人，他們退役蛙人隊為表示團結大家一起前往，而且江啟臣在他兒子去世時多次到家關心，他禮貌回禮。

立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選台中市長，他今天下午在豐原區樂天宮舉辦山城見面會，發表政見，爭取民調投他一票。記者游振昇／攝影

