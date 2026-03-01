南投藍營躺著選？綠營13鄉鎮市長 11個沒人要選

民進黨南投縣黨部第4、5類公職人員參選登記受理截止，全縣13個鄉鎮市，僅名間現任鄉長陳翰立爭取連任，前縣議員康誌合登記挑戰鹿谷鄉長，剩下11鄉鎮市長沒人選。黨部表示，縣選對會將開會討論，傾向禮讓友軍參選或徵召新人。

農曆年假一結束，民進黨南投縣黨部上周一（23日）即啟動縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等第4、5類公職人員提名登記程序，趕在228連假前完成登記提名作業，盼各地選將盡早就戰鬥位置，輔選拉抬黨內縣長參選人温世政。

而其黨內縣議員登記，第一選區（南投市、名間）擬提名5人，除現任的沈夙崢、吳棋楠，老將賴燕雪也回鍋參選；第二選區（草屯、中寮）提名4人，現任議員蔡銘軒爭取連任，上一屆的落選頭李帛璋、前議員黃秀女之女洪巧娟也登記挑戰。

第三（集集、水里、魚池及信義）、四（竹山、鹿谷）選區各提名1人，分由現任的王秋淑、陳玉鈴拚連任；第五選區（埔里、國姓、仁愛）提名3人，除現任的陳宜君、蘇昱誠，新秀廖崑堯參戰；六至八選區平地及山地原住民均無人登記。

然在13鄉鎮市長登記，僅2人登記參選，分別是名間鄉現任鄉長陳翰立爭取連任，前議員康誌合登記挑戰鹿谷鄉長，其餘11鄉鎮市長竟無人要選。民進黨南投縣黨部表示，將由縣選對會討論是否禮讓親綠友軍參選，或徵召優秀新人挑戰。

據了解，魚池鄉長劉啟帆兩屆任滿，其胞弟劉啟行現任魚池鄉農會常務監事，被視為延續綠營執政的接班人選；集集不排除徵召前鎮長陳紀衡回鍋。另，無黨籍水里鄉長葉銘豐競選連任，及國姓前鄉長丘埔生均被視為友軍，可望獲綠營禮讓。

國民黨部分，南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝、集集鎮長吳大村、國姓鄉長邱美玲、仁愛鄉長江子信等5人爭取連任，竹山、名間、魚池經初選由議員蔡孟娥、蔡宗智、魚池鄉代會副主席王若嵐3人出戰，其餘5鄉鎮也均有人選布局中。