英國達人秀震撼火舞從宜蘭發跡 陳琬惠允諾幫即將成真火舞團找基地

「即將成真火舞團」團員楊立微日前登上英國知名選秀節目《Britain's Got Talent》，在歷時5分鐘高難度火舞特技演出中，以滾火缸、火燒方桌「足技」震撼全場，獲得評審全票晉級。節目播出後迅速在社群平台發酵，宜蘭是這支舞團發跡之處，縣長參選人陳琬惠今天表示，若有機會成為縣長，將盡可能為他們打造創作訓練基地。

楊立微在節目開場自我介紹時表示，自己來自台灣，希望奪下冠軍，爭取在英國皇室面前表演的機會，讓更多人看見來自台灣的表演能量。

她赤足登台，一開始評審還看不出來她要表演什麼，只見她先以專注神情點燃火缸，隨後將火苗含入口中熄滅，現場觀眾頓時心頭一驚，她又以雙腳頂住燃燒中的火缸高速旋轉，火焰隨動作四射噴灑，觀眾不禁瞪大雙眼；接著難度再升級，她雙手持火扇，以雙腿頂起四腳燃燒的方桌，空中持續旋轉，高強度表演令評審與觀眾震撼，全場起立鼓掌。

很多人不知道，宜蘭是即將成真火舞團發跡的地方，宜蘭市公所去年與今年的春節點燈活動中，邀請這支團體演出，博得滿堂彩。

陳琬惠表示，從2011年台中ALA夜店大火、2015年八仙樂園塵爆事件後，火舞表演一度遭到誤解與汙名；10多年前，這支舞團每周提著道具與音響，搭車穿越雪山隧道，在羅東夜市長期演出長達5年。

從街頭開始，一步步走向亞洲、歐洲各大藝術祭的邀請舞台，那是一段用汗水與淚水撐起來的路。

陳琬惠說，她在宜蘭服務開始到擔任立法委員期間，曾多次邀請即將成真火舞團重返宜蘭演出，超過6500名鄉親共同見證這段「從宜蘭出發、揚名世界、再回饋鄉里」歷程。但是，總不能只在他們發光發熱時才想起他們。

她表示，從台北大佳河濱公園到埤塘之都桃園，看到他們不斷「逐水而居的遷移」，直到今日仍為尋覓一處合法安全的排練場地而大傷腦筋，如果她能夠成為縣長，歡迎他們回到宜蘭，會竭盡可能為這支舞團打造一個基地，一個能夠創作與安全演出的空間。

陳琬惠說，藝術需要熱情，更需要政府作為，當一個城市有了獨特的文化，世界自然會看見它。

