備戰縣市長選戰 國民黨4日提名雲林花蓮金門人選

國民黨備戰年底縣市長選戰，黨內人士今天說，預計4日中常會通過提名國民黨立委張嘉郡參選雲林縣長、國民黨立委陳玉珍參選金門縣長、吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長；此外，預計11日針對新北市、宜蘭縣、嘉義市等藍白合作縣市提出縣市長人選。

農曆新年後，國民黨加快縣市長人選提名程序，國民黨主席鄭麗文2月25日曾在中常會上表示，除新北市將提名台北市副市長李四川外，宜蘭縣、嘉義市的人選也大致底定，新竹縣、台中市的人選會在3月底確定。

國民黨目前已提名立委謝龍介參選台南市長、立委柯志恩參選高雄市長、立委蘇清泉參選屏東縣長、台東縣議長吳秀華參選台東縣長。黨內人士今天說，國民黨預計在3月4日的中常會上，通過提名張嘉郡參選雲林縣長、陳玉珍參選金門縣長、游淑貞參選花蓮縣長。

此外，國民黨組發會主委李哲華日前表示，預計3月11日針對新北、宜蘭、嘉義市等需進行藍白合作的縣市，提出國民黨縣市長參選人，包括台北市副市長李四川參選新北市長、國民黨立委吳宗憲參選宜蘭縣長、醫師翁壽良參選嘉義市長，後續會再與民眾黨整合，最後共推最強人選。

李哲華也說，他已與民眾黨討論過，待國民黨、民眾黨的縣市長人選確定後，會透過藍白協商工作小組討論相關整合機制，看實質上如何合作以產生最有勝算人選。