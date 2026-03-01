快訊

備戰縣市長選戰 國民黨4日提名雲林花蓮金門人選

中央社／ 台北1日電

國民黨備戰年底縣市長選戰，黨內人士今天說，預計4日中常會通過提名國民黨立委張嘉郡參選雲林縣長、國民黨立委陳玉珍參選金門縣長、吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長；此外，預計11日針對新北市、宜蘭縣、嘉義市等藍白合作縣市提出縣市長人選。

2026九合一選舉

農曆新年後，國民黨加快縣市長人選提名程序，國民黨主席鄭麗文2月25日曾在中常會上表示，除新北市將提名台北市副市長李四川外，宜蘭縣、嘉義市的人選也大致底定，新竹縣、台中市的人選會在3月底確定。

國民黨目前已提名立委謝龍介參選台南市長、立委柯志恩參選高雄市長、立委蘇清泉參選屏東縣長、台東縣議長吳秀華參選台東縣長。黨內人士今天說，國民黨預計在3月4日的中常會上，通過提名張嘉郡參選雲林縣長、陳玉珍參選金門縣長、游淑貞參選花蓮縣長。

此外，國民黨組發會主委李哲華日前表示，預計3月11日針對新北、宜蘭、嘉義市等需進行藍白合作的縣市，提出國民黨縣市長參選人，包括台北市副市長李四川參選新北市長、國民黨立委吳宗憲參選宜蘭縣長、醫師翁壽良參選嘉義市長，後續會再與民眾黨整合，最後共推最強人選。

李哲華也說，他已與民眾黨討論過，待國民黨、民眾黨的縣市長人選確定後，會透過藍白協商工作小組討論相關整合機制，看實質上如何合作以產生最有勝算人選。

李四川 國民黨 李哲華 陳玉珍

延伸閱讀

國民黨竹縣長初選…陳見賢喊不脫黨 徐欣瑩陣營批假議題

藍營拚翻轉嘉義縣 要組「在野大聯盟」推強棒

藍白有共識…新北、宜蘭 民調整合最強候選人

國民黨備戰九合一 鄭麗文：3月完成9成提名

相關新聞

剛出線民進黨就接連砲轟 吳宗憲：林國漳被徵召我給的是滿滿祝福

國民黨昨天公布宜蘭縣長黨內初選民調結果，由立委吳宗憲領先，民進黨驚呼「跌破眼鏡」，包括民進黨縣長參選人林國漳等人接連開轟，批評藍營派一位毀憲亂政、親中的人來選縣長，根本瞧不起宜蘭人。吳宗憲今天回應，選舉不該淪為「膝反射式」抹黑謾罵，請還給宜蘭一個乾淨的選舉文化，別汙辱民主聖地這塊招牌。

評估選北市？王世堅稱賴總統未找他談 推「這兩人」讓蔣萬安踢鐵板

民進黨台北市長人選遲遲未出爐，民進黨中央上周開會鎖定行政院副院長鄭麗君、綠委王世堅兩位人選，王今天陪同大安文山區擬參選人陳聖文掃街表示，黨中央應推派最強人選，從以前到現在都認為鄭是最強人選，兼黨主席賴清德總統也未曾與他談過，但不管是推配鄭甚至黨秘書長徐國勇，都能將現任市長蔣萬安鎖在台北。

影／月底人選將定 楊瓊瓔：民調結果沒有所謂些微差距問題

國民黨這月底將以民調決定下屆台中市長參選人，立委楊瓊瓔今天在潭水亭接受媒體採訪，媒體問，如果民調結果有些微差距，有疑慮時是否要再協調？楊瓊瓔說，贏就是贏，沒有所謂些微差距問題，最重要的贏就是候選人、提名人，輸的人就是助選員。

吳宗憲民調反敗為勝曝光 直到黨中央做民調已領先超出「誤差範圍」

國民黨宜蘭縣長黨內初選結果由不分區立委吳宗憲勝出，據了解，他的民調在最近半年來一路上升，從落後議長張勝德十幾個百分點，今年初幾乎已經打成平手；經過農曆年期間衝刺，吳宗憲的民調出現領先，其實黨中央最後民調，他領先張勝德的數字已是超過民調「誤差範圍」。

挑戰基隆市長大位 童子瑋邀卓芷戎擔任競選團隊發言人 助說明施政願景

投入2026基隆市長選戰的基隆市議長童子瑋，今公布延攬曾任桃園市政府副發言人、勞動部新聞室主任的卓芷戎加入「進步基隆辦公室」，擔任發言人。童說，卓具備中央與地方歷練的專業媒體人才，有助更清楚、精準地傳達團隊城市施政願景。

大安文山綠議員初選6搶4競爭激烈 沈伯洋、王世堅合體新人助陣

北市綠營議員初選民調9日登場，第六選區（大安、文山）現任加新人共6人爭取4席提名席次，倒數兩周新人小雞除勤跑基層外，更找來大咖綠委及舉辦造勢活動加持，希望能在最後階段脫穎而出。

