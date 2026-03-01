挑戰基隆市長大位 童子瑋邀卓芷戎擔任競選團隊發言人 助說明施政願景

投入2026基隆市長選戰的基隆市議長童子瑋，今公布延攬曾任桃園市政府副發言人、勞動部新聞室主任的卓芷戎加入「進步基隆辦公室」，擔任發言人。童說，卓具備中央與地方歷練的專業媒體人才，有助更清楚、精準地傳達團隊城市施政願景。

國民黨籍基隆市長謝國樑爭取連任，民進黨徵召童子瑋披掛上陣。今年11月28投票的基隆市長選舉，成為市長、議長對決戰場。

童子瑋說，市政治理除了回應在地需求，也要積極引進其他縣市的成功經驗，為基隆注入新的視野與動能。卓芷戎熟悉地方治理與中央政策運作，也參與過大型選戰，具備高度選戰敏感度與議題操作能力，有助團隊政策說明、議題攻防與輿情管理更為精準到位。

卓芷戎擔任桃市府經濟發展局專員期間，參與重大投資案追蹤、企業聯繫與投資障礙排除，並協助推動亞洲矽谷與航空城計畫，累積招商引資與產業政策溝通實務經驗。

童子瑋表示，基隆正處於港市轉型與產業升級的關鍵階段，卓芷戎在招商與城市品牌行銷的歷練，也有助於團隊深化經貿產業論述，強化基隆對外連結與投資吸引力。

童子瑋曾在桃園求學，他說，親身見證桃園機場捷運通車後，對城市的產業布局及人口結構的帶動效應，「桃園模式」有值得基隆借鏡之處。在河川治理方面，桃園中壢中正橋至中央橋的老街溪「開蓋」工程，成為城市景觀與生活空間結合成功案例，更是他長期關注與研究的重點方向。

卓芷戎說，因為相信基隆城市的潛力，所以加入進步基機競選團隊，希望能夠她在中央與地方累積的政策溝通、媒體實戰經驗帶進基隆。很多重大建設談了那麼多年，市民卻聽不清、看不到具體的路徑和成果。基隆現在最缺的不是口號，而是清楚的方向與有效的執行。

過去在桃園與中央服務期間，身邊就有許多來自基隆的朋友，對這座海港城市始終抱持良好印象。此次受到童子瑋邀請後，深感基隆正站在轉型關鍵點，於是決定投入選戰行列。她期盼能以過往中央與地方的實務經驗，協助在地團隊帶來更多元的觀點與策略思維，讓基隆的發展藍圖被更多人看見與理解。

她表示，基隆現在處於港市轉型與產業升級的關鍵時刻，好的政策需要被清楚說明，城市願景也需被精準傳達，讓外界看見基隆作為台灣火車頭的重大潛力。未來她將全力協助團隊，政策論述、議題攻防與外溝通用更到位，讓基隆的發展藍圖被更多市民理解，並且能夠真正實現。

投入2026基隆市長選戰的基隆市議長童子瑋，今公布延攬曾任桃園市政府副發言人、勞動部新聞室主任的卓芷戎（右一）加入「進步基隆辦公室」，擔任發言人。圖／進步基隆辦公室提供 非報系