童子瑋公布競選人事 卓芷戎任發言人

民進黨基隆市長提名人、議長童子瑋今天公布競選團隊人事布局，由曾任桃園市政府副發言人、勞動部新聞室主任的卓芷戎，擔任「進步基隆辦公室」發言人。

卓芷戎表示，過去在桃園與中央服務期間，身邊就有許多來自基隆的友人，對這座海港城市始終抱持良好印象，這次受到童子瑋邀請後，深感基隆正站在轉型關鍵點，決定投入選戰行列，她期盼能以過往中央與地方的實務經驗，協助團隊帶來更多元的觀點與策略思維，讓基隆的發展藍圖被更多人看見與理解。

童子瑋指出，卓芷戎歷任桃園市政府副發言人、經濟發展局專員及勞動部新聞室主任，熟悉地方治理與中央政策運作，也曾參與多次大型選戰文宣工作，具備高度選戰敏感度與議題操作能力，卓芷戎的加入，有助於團隊在政策說明、議題攻防與輿情管理上更為精準到位。

童子瑋說，卓芷戎任職桃園市府經發局期間，參與重大投資案追蹤、企業聯繫與投資障礙排除，並協助推動亞洲矽谷與航空城計畫，累積招商引資與產業政策溝通實務經驗，而基隆正處於港市轉型與產業升級的關鍵階段，卓芷戎在招商與城市品牌行銷上的歷練，將有助於團隊深化經貿產業論述，強化基隆對外連結與投資吸引力。

童子瑋說，他曾在桃園求學，見證桃園機場捷運通車後，對城市的產業布局及人口結構上的帶動效應。他認為「桃園模式」在城市治理與產業推動上有值得借鏡之處，在河川治理方面，老街溪開蓋也成為城市景觀與生活空間結合的成功案例，更是他長期關注與研究的重點方向。