大安文山綠議員初選6搶4競爭激烈 沈伯洋、王世堅合體新人助陣

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市綠營議員初選民調將於9日登場，第六選區（大安、文山）現任加新人共有6人爭取4席提名席次，進入倒數階段，新人找大咖、辦造勢，盼能脫穎而出。圖／劉品妡辦公室提供 洪子凱
北市綠營議員初選民調將於9日登場，第六選區（大安、文山）現任加新人共有6人爭取4席提名席次，進入倒數階段，新人找大咖、辦造勢，盼能脫穎而出。圖／劉品妡辦公室提供 洪子凱

北市綠營議員初選民調9日登場，第六選區（大安、文山）現任加新人共6人爭取4席提名席次，倒數兩周新人小雞除勤跑基層外，更找來大咖綠委及舉辦造勢活動加持，希望能在最後階段脫穎而出。

2026九合一選舉

大安文山此次除現任議員簡舒培、王閔生爭取連任外，還有4名新人欲提名，包含捲土重來陳聖文、國安會副秘書長趙怡翔子弟兵劉品妡、「由藍轉綠」高揚凱、財經媒體人徐嶔煌，共有6人要爭取4個提名席次，競爭也相當激烈。

徐嶔煌今找來立委沈伯洋陪同掃街拜票，不少民眾看到沈伯洋來了，上前握手、拍照，甚至上前拱沈參選台北市長。沈伯洋說，今年初選較早，希望透過最直接的交流方式，讓民眾能夠了解徐的專業背景，推薦優秀人才給民眾。徐也強調，會持續把握最後兩周全力衝刺、走進更多生活現場，爭取市民朋友認同與支持。

另一新人陳聖文也找來立委王世堅陪同助選，王表示，雖然陳出生優渥家庭，但有受過家庭嚴格訓練，學習能力很強很快，也歷經失敗，但也讓他更堅強、勇敢，甚至謹記他叮囑不加入任何黨內派系，才能沒有包袱在政治上暢所欲言，希望能夠在初選最後關頭，盡他的力量，來幫助陳通過初選。

除了陳聖文、徐嶔煌外，湧言會今也舉辦大造勢活動，隸屬該派系劉品妡下午也將在文山區活動登場，包含派系要角立委王定宇、林楚茵等人都將到場力挺。據了解，屆時曾擔任該區議員國安會副秘書長趙怡翔、行政院副秘書長阮昭雄也都到場力挺。

北市綠營議員初選民調將於9日登場，第六選區（大安、文山）現任加新人共有6人爭取4席提名席次，進入倒數階段，新人找大咖、辦造勢，盼能脫穎而出。記者胡經周／攝影 洪子凱
北市綠營議員初選民調將於9日登場，第六選區（大安、文山）現任加新人共有6人爭取4席提名席次，進入倒數階段，新人找大咖、辦造勢，盼能脫穎而出。記者胡經周／攝影 洪子凱

北市綠營議員初選民調將於9日登場，第六選區（大安、文山）現任加新人共有6人爭取4席提名席次，進入倒數階段，新人找大咖、辦造勢，盼能脫穎而出。圖／徐嶔煌辦公室提供 洪子凱
北市綠營議員初選民調將於9日登場，第六選區（大安、文山）現任加新人共有6人爭取4席提名席次，進入倒數階段，新人找大咖、辦造勢，盼能脫穎而出。圖／徐嶔煌辦公室提供 洪子凱

王定宇 王閔生 新人

大安文山綠議員初選6搶4競爭激烈 沈伯洋、王世堅合體新人助陣

北市綠營議員初選民調9日登場，第六選區（大安、文山）現任加新人共6人爭取4席提名席次，倒數兩周新人小雞除勤跑基層外，更找來大咖綠委及舉辦造勢活動加持，希望能在最後階段脫穎而出。

