剛出線民進黨就接連砲轟 吳宗憲：林國漳被徵召我給的是滿滿祝福

國民黨昨天公布宜蘭縣長黨內初選民調結果，由立委吳宗憲領先，民進黨驚呼「跌破眼鏡」，包括民進黨縣長參選人林國漳等人接連開轟，批評藍營派一位毀憲亂政、親中的人來選縣長，根本瞧不起宜蘭人。吳宗憲今天回應，選舉不該淪為「膝反射式」抹黑謾罵，請還給宜蘭一個乾淨的選舉文化，別汙辱民主聖地這塊招牌。

吳宗憲表示，宜蘭是民主聖地，人民淳樸善良，不該第一時間滿腦子潑髒水。他記得民進黨徵召林國漳當天，他受訪時給予林國漳滿滿祝福，稱讚其專業；但這次他只是內參民調勝出，未經徵召，就立刻遭惡意攻擊。

吳宗憲遺憾，政治本該帶給人民幸福，選賢與能，潑髒水與製造對立都不是民主制度該有的樣貌，期待民進黨的候選人及其團隊還給宜蘭一個乾淨的選舉文化，更請別忘了民進黨的創黨精神「清廉、勤政、愛鄉土」。

國民黨中央昨天10時邀集吳宗憲與張勝德開封民調，把兩家民調公司調查數字填進統計，吳宗憲沒戴眼鏡坐後面，看不清楚投影統計結果，旁人提醒他「你贏了耶」！民調結果讓人大呼意外，當下民進黨宜蘭某大老得知，甚至脫口而出「幹，死啊」。

民進黨人士昨天連接開轟，參選人林國漳受訪時說，吳宗憲過去在立法院配合特定政黨強推修法，屢遭憲法法庭判定違憲。為了政黨利益，連憲法精神都可背棄、甚至帶頭違法的人，如何讓縣民放心將縣政與鄉親權益交託給他？

由於國民黨只公布勝負，未公布民調數字，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進昨也說「有貓膩」，質疑國民黨初選真實性？派一位毀憲亂政、親中的人來選縣長，瞧不起宜蘭人。

民進黨縣議會黨團總召陳文昌臉書開轟，宜蘭人不需要「惡法亦法」的「鄭麗文代理人」來施捨，國民黨縣長人選由吳宗憲就是鄭麗文在宜蘭的代理人，一個口中喊「惡法亦法」、無視民主憲政的人。

吳宗憲回應說，國會立法是否違憲的相關論述，現在大法庭連大法官自己都不認同，多位大法官拒絕參與判決，那究竟是誰在破壞憲政制度？

他強調，「惡法亦法」是法律專有名詞，在於維護法的安定性及社會穩定，只要法律經合法程序制定，即使內容存在爭議，仍具有法律效力，不管你多討厭，都具有完整效力，人人都該遵守，即為「惡法亦法」意義。

吳宗憲提及，前次陳文昌議員在批評他一般性補助款的論述時也曾鬧過笑話，搞不清楚總統府發文字號順序及「法律不溯及既往原則」，僅看了網路側翼無厘頭文章，就奉為圭臬公開發言，此次陳議員又再次法盲論述，建議公開評論前可以先多讀書，避免貽笑大方。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳評論藍營對手吳宗憲，連憲法精神都可背棄、甚至帶頭違法的人，如何讓縣民放心將縣政交託給他？圖／競選團隊提供