被吳伯雄叮囑竹縣長初選非贏不可 徐欣瑩：會為客家鄉親全力以赴

國民黨新竹縣長初選如火如荼，參選人勤跑各場，並盼大咖支持。國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩近日出席「台灣客家總商會新春團拜」時，就獲國民黨前主席「伯公」吳伯雄、洪秀柱支持，除舉手及吶喊支持外，還叮囑「非贏不可」；徐欣瑩也說，她將不負所託，勇敢承擔。

國民黨宜蘭縣長初選揭曉後，藍營新竹縣長初選本月啟動，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩爭出線，預計28日決定提名人選，引發各界關注。各參選人也積極找國民黨內大咖站台，尤其是主攻「客家鄉親票」。

徐欣瑩近日在社群平台分享出席「台灣客家總商會新春團拜」影片，其中「伯公」吳伯雄及洪秀柱皆高舉雙臂，為徐欣瑩大喊「凍蒜」，吳伯雄也特別叮囑「非贏不可」，表達力挺立場。

徐欣瑩表示，「伯公」是客家人的表率，她非常敬重；洪秀柱則是巾幗不讓鬚眉、女性之光。徐欣瑩還說，儘管「伯公」年事已高，依然雙手高舉、帶頭吶喊，那一聲聲振臂疾呼，喊出了客家人團結的氣勢，也傳遞了對後輩毫無保留的疼惜。

針對吳伯雄再三叮囑「非贏不可」，徐欣瑩表示，她將不負所託，勇敢承擔，為新竹縣的建設與文化傳承全力以赴；新竹縣是客家大縣，擁有深厚的文化底蘊與踏實的奮鬥精神。

徐欣瑩提到，「伯公」特別期許她要持續發揮「愛鄉愛土」的硬頸精神，擴大服務，「這份叮嚀，時刻銘記在心」；未來，她會以最務實的行動照顧鄉親，致力於客家文化的發揚，為新竹縣的建設全力以赴。