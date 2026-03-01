影／月底人選將定 楊瓊瓔：民調結果沒有所謂些微差距問題

國民黨這月底將以民調決定下屆台中市長參選人，立委楊瓊瓔今天在潭水亭接受媒體採訪，媒體問，如果民調結果有些微差距，有疑慮時是否要再協調？楊瓊瓔說，贏就是贏，沒有所謂些微差距問題，最重要的贏就是候選人、提名人，輸的人就是助選員。

楊瓊瓔今天出席台中市潭水亭新春團拜，她說，台中市長黨內初選本來就照協調機制走，會在三月底前完成民調；媒體問，如果雙方票數接近，有疑慮時是否要再協調？楊瓊瓔說，沒有這種疑慮，大家都依協調機制，協調機制就是民調結果出來時，贏就是贏，沒有所謂些微差距問題，最重要的是贏就是候選人、提名人，輸的人就是助選員，她相信大家一定會團結一致，團結勝選。

競爭對手立法院副院長江啟臣今天下午將在豐原區舉辦初選首場造勢活動，被問是否也會辦造勢活動？楊瓊瓔說，她照既定行程爭取市民肯定，她很感謝大家，她累積30多年實力，一直在為鄉親解決問題，她還是會按部就班，爭取市民支持。