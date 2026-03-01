評估選北市？王世堅稱賴總統未找他談 推「這兩人」讓蔣萬安踢鐵板

民進黨台北市長人選遲遲未出爐，民進黨中央上周開會鎖定行政院副院長鄭麗君、綠委王世堅兩位人選，王今天陪同大安文山區擬參選人陳聖文掃街表示，黨中央應推派最強人選，從以前到現在都認為鄭是最強人選，兼黨主席賴清德總統也未曾與他談過，但不管是推配鄭甚至黨秘書長徐國勇，都能將現任市長蔣萬安鎖在台北。

王世堅赴日本旅遊歸國，今天一早就到大安區幫子弟兵陳聖文掃街助選，更與民眾熱情握手、合照，高人氣不言可喻，而傳出黨中央選隊會也傳出將其與鄭麗君列為潛在人選，加上目前關稅尚未定案，王也被外界看好有機會獲得黨內徵召。

王世堅表示，鄭麗君是他心目中最強的人選，也多次向中央推薦她，更何況鄭在美國關稅談判上做了很大貢獻得到很好成果，過去到現在都一直都這麼想，黨中央應該會找最強的人出來選，賴總統沒有找他談過也沒必要，且先前他也推薦好幾位人選，包含徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤。

王表示，徐國勇、鄭麗君都是很好人選口才辨給，徐也都幫民進黨政策說明、捍衛；鄭麗君對市政也相當嫻熟，蔣如果遇到這兩人大概都會踢到鐵板，他必須留在台北全心全力為政策說明，到外縣市輔選機率也會大幅降低。

至於101董事長賈永婕近期言論也被外界認為有意參選，王世堅讚賞賈是歷屆做最好董事長，不過據他所知賈並沒有參選意願，對政治沒有打算，在101董事長做得很愉快，但如果賈有意願，絕對是不錯人選，蔣萬安也必須花很多精力來做市長保衛戰。

民進黨台北市長人選遲遲未出爐，民進黨中央上周開會鎖定行政院副院長鄭麗君、綠委王世堅兩位人選，王今天陪同大安文山區擬參選人陳聖文掃街表示，黨中央應推派最強人選，從以前到現在都認為鄭是最強人選。記者胡經周／攝影