費鴻泰出馬了！陪許原榮拚初選掃市場強調「內舉不避親」

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮拚初選，今天前老闆費鴻泰也特地出馬，起大早陪掃中崙市場，費鴻泰「重出江湖」換上競選背心幫拚初選，許多市場的老朋友都相當開心。記者林麗玉／攝影
2026議員選戰，國民黨在松山信義新人呈現六搶二，立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮拚初選，今天前老闆費鴻泰也特地出馬，起大早陪掃中崙市場，費鴻泰「重出江湖」換上競選背心幫拚初選，許多市場的老朋友都相當開心。

2026九合一選舉

許原榮宣布投入松信議員初選後，費鴻泰昨天開始陪許拜票，今天更到中崙市場掃街，面對這次松山信義新人六搶二，費鴻泰說，基於他跟許的同志情誼一定要親自出馬。

費也稱讚許原榮，表示非常了解他個性，不僅認真踏實，也使命必達，這樣好的候選人應該要出來為市民服務，尤其這20多年來，許在地方服務，當選民找到他，不管花多少時間，一天、一年他都會一步一步完成。

費說，光中崙市場周邊這附近的交通建設，都有他過去團隊的影子，許都非常熟悉，現在許又是韓國瑜辦公室主任，也對國際事務、政黨運作非常熟悉，強調絕對「內舉不避親」，非常優秀。

許原榮表示，這次投入初選，他就是做自己，尤其過去他在地方經營23年，韓院長鼓勵他參選，認為如果有經驗、有熱情，相當鼓勵他投入地方服務，也希望可以為民眾多做一些，除韓院長有鼓勵，費委員也認為，如果這個經驗可以延續傳承，也非常支持。

立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮拚初選，今天前老闆費鴻泰也特地出馬，起大早陪掃中崙市場，費鴻泰「重出江湖」換上競選背心幫拚初選，許多市場的老朋友都相當開心。記者林麗玉／攝影
立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮拚初選，今天前老闆費鴻泰也特地出馬，起大早陪掃中崙市場，費鴻泰「重出江湖」換上競選背心幫拚初選，許多市場的老朋友都相當開心。記者林麗玉／攝影
立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮拚初選，今天前老闆費鴻泰也特地出馬，起大早陪掃中崙市場，費鴻泰「重出江湖」換上競選背心幫拚初選，許多市場的老朋友都相當開心。記者林麗玉／攝影
立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮拚初選，今天前老闆費鴻泰也特地出馬，起大早陪掃中崙市場，費鴻泰「重出江湖」換上競選背心幫拚初選，許多市場的老朋友都相當開心。記者林麗玉／攝影
