吳宗憲民調反敗為勝曝光 直到黨中央做民調已領先超出「誤差範圍」

國民黨宜蘭縣長黨內初選結果由不分區立委吳宗憲勝出，據了解，他的民調在最近半年來一路上升，從落後議長張勝德十幾個百分點，今年初幾乎已經打成平手；經過農曆年期間衝刺，吳宗憲的民調出現領先，其實黨中央最後民調，他領先張勝德的數字已是超過民調「誤差範圍」。

民調抽樣誤差範圍約為正負3%，國民黨中央昨天公布的內參民調，僅只說明吳宗憲以些微領先勝出並代表國民黨參選縣長，不公布雙方之間的民調數字，據了解，吳宗憲的領先幅度是超過「誤差範圍」。

據了解，半年前在大罷免前後，坊間就有傳出兩份民調，吳宗憲落差張勝德的民調幅度都在十幾個百分點，其中一份由議長張勝德製作，有了該民調基礎，讓張勝德更有信心投入黨內初選之戰。

吳宗憲是不分區立委，大罷免期間，他四處征戰幫忙藍營遭到罷免的立法院同仁站台與掃街，以致無法經常在宜蘭基層經營，知名度也比較不夠，民調落後；不過也因為他熱心幫忙立院同仁反罷，促成他自己在拚戰縣長初選提名時，眾多立法院「政治明星」情義相挺紛紛到宜蘭陪掃街。

罷免結束後，吳宗憲拚戰重點放在宜蘭，加上立法院質詢聲量、文傳會主委的身份等都有助於拉抬其知名度，直到去年底與今年初經由相關政黨所做民調，張勝德領先吳宗憲的民調大約只有2%與1%，極為接近。

雙方協商同意利用農曆年節最後衝刺，此時黨內地方人士礙於情面，緊繃關鍵幾無人敢陪吳宗憲，前縣長呂國華與南投立委游顥等調派人車協助，民調前幾天車隊狂掃，吳所到之處激起基層支持者熱情大喊「加油」。

基隆市立委林沛祥、南投立委游顥陪掃街過程中見到民眾1、20人主動上前要與吳宗憲拍照，被這股熱情嚇到，並聲稱自己在參選區域立委掃街時也無此景象。呂國華表示，確實很多年輕人與知識份子被吳宗憲圈粉，期待國民黨改變。

黨中央在25日進行民調前兩天，某國民黨地方民代就在line透露「吳宗憲應該是過了」，該民代表示，他觀察張勝德與吳宗憲的掃街氣氛，選民熱情真的有差。最後民調結果，一再被講「空降」的吳宗憲反敗為勝，領先張勝德的數字超過誤差範圍，算是贏得驚險也贏得漂亮。