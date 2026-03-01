拚空戰女神接班...王鴻薇陪楊智伃掃市場稱讚：敢講敢衝敢做

國民黨北市議員初選辦法上周出爐，松信新人六搶二競爭激烈。拚接班，黨前發言人楊智伃今找立委王鴻薇陪掃市場。王讚楊敢講、敢衝、敢做，國民黨需要空戰型接班人；楊也盼承接王鴻薇的空戰女神戰力，讓國民黨「戰力能傳承、女力接棒」。

國民黨北市松山信義選區黨內初選將提名兩席新人，不過新人參選爆炸，包括黨前發言人楊智伃、李明璇，還有立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮、議員吳志剛辦公室主任滿志剛、里長李煥中、及傳出也有意參選的徐巧芯辦公室主任陳暉。呈現六搶二局面，競爭激烈。

今天王鴻薇陪楊智伃掃南京公寓市場，王鴻薇稱讚楊，過去擔任國民黨發言人表現非常亮眼，敢講、敢衝、敢做，真的是非常有戰力的新人，尤其她跟徐巧芯現在到立法院，她跟徐都屬空戰型，黨在地方真的需要空戰型接班人。

媒體也問王鴻薇，是否楊智伃是她最好接班人？王說，她之前也有陪許原榮掃市場， 許原榮過去非常長時間也有合作，這次松信可以有兩位新人名額，許跟楊兩人是完全截然不同，楊年輕、空戰能力強；許在地方服務久、資歷深，優秀的新人她都支持。

楊智伃說，王鴻薇一直以來都是她心目中的空戰女神，仗義執言、俠女形象深植人心，不過這幾年委員非常辛苦，經歷選舉、還有大罷免，過程中被青鳥騷擾、還一起吃上官司，不過最後檢調司法都判定不起訴。

楊說，松信有兩席新人空間，希望可以承接這樣的戰力，不管是同為女性；或面對不公義不公平的勇敢正義；還有論述、口條邏輯，都持續會跟委員學習，讓市民看到王鴻薇身上的那份希望精神，也可以從她身上看到，讓國民黨的戰力能傳承，女力接棒。

國民黨前發言人楊智伃今找立委王鴻薇陪掃市場。王讚楊敢講、敢衝、敢做，國民黨需要空戰型接班人；楊也盼承接王鴻薇的空戰女神戰力。記者林麗玉／攝影

