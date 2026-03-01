強打政績牌 蘇巧慧推「公共出借權」千位著作人受惠

2026選戰愈來愈熱，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今再在社群平台推出第八支「會做事、事做對」政績影片，提到她推動「公共出借權」過程。蘇巧慧表示，她從2019年推動公共出借權，透過開公聽會匯集產官學建議，引入公共出借權概念，不僅尊重著作權，更提供著作權人公平報酬，她也提案修正「圖書館法」，讓創作者能在讀者從圖書館借書時，也收到合理的利潤，她更會繼續推動相關政策，成為創作者堅實後盾。

蘇巧慧指出，在計畫推動過程中，她成功向文化部及教育部爭取擴大適用範圍，讓計畫從原本的國立公共圖書館，擴大至各地的市立圖書館，參與計劃的圖書館間數從2間躍升為300間，發放的補償酬金也從46萬元大幅提升到1410萬元，超過123家出版者、2500位著作人受惠，開啟「民眾到圖書館借書，創作者就能獲利」的正向循環。

蘇巧慧說，她長期關注台灣文化創意產業的發展，她認為除半導體產業外，文化創意產業也具有潛力成為台灣的護國群山，因此除推動公共出借權，她在2023年促成「文化創意產業發展法」修正草案三讀通過，讓投資文化創意產業納入租稅優惠範圍，藉此提高誘因、吸引民間資金挹注產業，讓台灣文化創意產業得以加速蓬勃發展。

蘇巧慧強調，年節期間她藉由系列影片和民眾共同回顧Podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」、校園體育設備翻新、連結鶯歌到三重的大漢溪堤外便道、捷運三鶯線和樹林線、鳳鳴火車站提前十年通車、鶯歌車站電扶梯、樹林山區自來水接管以及公共出借權等八個主題。

蘇巧慧表示，這些有感政績和政策再再印證她擁有看見問題、找到新方法、快速執行的能力，距離年底地方大選不到300天，接下來她也會提出各項跨領域、跨產業的政見，讓更多新北市民支持「能把事做對」的蘇巧慧。