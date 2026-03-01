蘇巧慧參香武聖廟拚團結 綠營新人勤跑基層盼初選出線

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席新莊武聖廟春季三獻禮（關聖帝君得道日）參香祈福。蘇巧慧談到黨內初選時指出，黨內初選制度歷史悠久、規則公平公正，經過激烈競爭後，勝出者將組成「最強新北隊」，所有人都會繼續為新北努力。

蘇巧慧先感謝武聖廟主委邀請，在關聖帝君得道日與鄉親一同祈福，也感謝多位議員與議員參選人到場力挺，展現民進黨在新莊團結拚戰的氣勢。

蘇巧慧指出，身邊包括議員翁震州、林秉宥，以及議員參選人吳奕萱、陳岱吟等人，都是願意為地方服務的優秀人選，在立委吳秉叡帶領下，希望為新莊與新北持續打拚。她強調，無論初選結果如何，大家都會攜手合作，為新北未來發展共同努力。

在蘇巧慧與多名現任議員陪同下，兩名年輕新血也格外受到關注。吳奕萱與陳岱吟分別以「幕僚歷練」與「在地女兒」形象投入初選，展現民進黨在新莊布局的世代接棒意味。

新北市議員參選人吳奕萱表示，近期基層反應熱烈，許多鄉親肯定她勤跑基層的努力。她提到，自己持續深入市場與街頭與民眾互動，作為新莊最年輕的新人，希望以活力與效率帶來新的問政風格。她坦言，首次參選一定困難重重，但會持續保持行動力，不辜負前輩與鄉親的期待。

對於多位大咖接連站台助陣，吳奕萱說這並非選舉策略，而是長年幕僚工作獲得的肯定。她指出，過去10年幕僚經驗，其中6年與立委吳思瑤密切合作，許多質詢題目都是由她準備，未來若有機會進入議會，也希望延續良性行政與立法合作經驗，與蘇巧慧共同為新北打造更好的政策與生活環境。

同樣投入初選的新北市議員參選人陳岱吟則表示，身為新莊在地子女，希望一步一腳印走遍各里，讓更多人認識自己，為家鄉服務。她指出，未來也將陸續規畫邀請黨內前輩助選，持續擴大支持基礎，爭取市民認同。