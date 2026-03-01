快訊

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美伊開戰了！大陸超音速反艦飛彈介入 美軍恐完蛋？

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧參香武聖廟拚團結 綠營新人勤跑基層盼初選出線

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市議員參選人陳岱吟勤跑基層，盼以在地子女身分為新莊打拚。記者張策／攝影
新北市議員參選人陳岱吟勤跑基層，盼以在地子女身分為新莊打拚。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席新莊武聖廟春季三獻禮（關聖帝君得道日）參香祈福。蘇巧慧談到黨內初選時指出，黨內初選制度歷史悠久、規則公平公正，經過激烈競爭後，勝出者將組成「最強新北隊」，所有人都會繼續為新北努力。

2026九合一選舉

蘇巧慧先感謝武聖廟主委邀請，在關聖帝君得道日與鄉親一同祈福，也感謝多位議員與議員參選人到場力挺，展現民進黨在新莊團結拚戰的氣勢。

蘇巧慧指出，身邊包括議員翁震州、林秉宥，以及議員參選人吳奕萱、陳岱吟等人，都是願意為地方服務的優秀人選，在立委吳秉叡帶領下，希望為新莊與新北持續打拚。她強調，無論初選結果如何，大家都會攜手合作，為新北未來發展共同努力。

在蘇巧慧與多名現任議員陪同下，兩名年輕新血也格外受到關注。吳奕萱與陳岱吟分別以「幕僚歷練」與「在地女兒」形象投入初選，展現民進黨在新莊布局的世代接棒意味。

新北市議員參選人吳奕萱表示，近期基層反應熱烈，許多鄉親肯定她勤跑基層的努力。她提到，自己持續深入市場與街頭與民眾互動，作為新莊最年輕的新人，希望以活力與效率帶來新的問政風格。她坦言，首次參選一定困難重重，但會持續保持行動力，不辜負前輩與鄉親的期待。

對於多位大咖接連站台助陣，吳奕萱說這並非選舉策略，而是長年幕僚工作獲得的肯定。她指出，過去10年幕僚經驗，其中6年與立委吳思瑤密切合作，許多質詢題目都是由她準備，未來若有機會進入議會，也希望延續良性行政與立法合作經驗，與蘇巧慧共同為新北打造更好的政策與生活環境。

同樣投入初選的新北市議員參選人陳岱吟則表示，身為新莊在地子女，希望一步一腳印走遍各里，讓更多人認識自己，為家鄉服務。她指出，未來也將陸續規畫邀請黨內前輩助選，持續擴大支持基礎，爭取市民認同。

民進黨新北市議員參選人吳奕萱，強調將以年輕活力與幕僚歷練爭取選民支持。記者張策／攝影
民進黨新北市議員參選人吳奕萱，強調將以年輕活力與幕僚歷練爭取選民支持。記者張策／攝影

吳秉叡 民進黨 蘇巧慧 新北

延伸閱讀

新北選戰…綠營打烏賊戰術 藍營：選民唾棄

迎戰2026大選 傳賴總統私下徵詢選桃園市長？王義川：什麼可能都有

蔣萬安幫白營小雞站台？北市黨部：有機會

強打政績牌！蘇巧慧爭取鳳鳴簡易車站 造福3萬通勤族

相關新聞

吳宗憲民調反敗為勝曝光 直到黨中央做民調已領先超出「誤差範圍」

國民黨宜蘭縣長黨內初選結果由不分區立委吳宗憲勝出，據了解，他的民調在最近半年來一路上升，從落後議長張勝德十幾個百分點，今年初幾乎已經打成平手；經過農曆年期間衝刺，吳宗憲的民調出現領先，其實黨中央最後民調，他領先張勝德的數字已是超過民調「誤差範圍」。

民調反超？蘇巧慧：勤跑基層 民代點李四川能見度不足

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席新莊武聖廟春季三獻禮（關聖帝君得道日）活動，對於近期民調出現反超情形表示，無論是議員或參選人，平時都應勤走基層、傾聽民意，並提出具體政績與清楚願景來證明能力，綠營民代則指出，李四川在新北的能見度不足是硬傷。

高雄酒駕要退選 綠營人士：為何在台北曾酒駕不用退？

高雄市議員擬參選人黃偵琳酒駕退選，綠營人士今天表示，台北市議員擬參選人徐嶔煌也曾被抓到酒駕，徐欲參選台北市議員，被外界認為是新潮流派系，若徐不需因酒駕退選，是否證明民進黨內出現兩套標準？

費鴻泰出馬了！陪許原榮拚初選掃市場強調「內舉不避親」

2026議員選戰，國民黨在松山信義新人呈現六搶二，立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮拚初選，今天前老闆費鴻泰也特地出馬，起大早陪掃中崙市場，費鴻泰「重出江湖」換上競選背心幫拚初選，許多市場的老朋友都相當開心。

拚空戰女神接班...王鴻薇陪楊智伃掃市場稱讚：敢講敢衝敢做

國民黨北市議員初選辦法上周出爐，松信新人六搶二競爭激烈。拚接班，黨前發言人楊智伃今找立委王鴻薇陪掃市場。王讚楊敢講、敢衝、敢做，國民黨需要空戰型接班人；楊也盼承接王鴻薇的空戰女神戰力，讓國民黨「戰力能傳承、女力接棒」。

強打政績牌 蘇巧慧推「公共出借權」千位著作人受惠

2026選戰愈來愈熱，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今再在社群平台推出第八支「會做事、事做對」政績影片，提到她推動「公共出借權」過程。蘇巧慧表示，她從2019年推動公共出借權，透過開公聽會匯集產官學建議，引入公共出借權概念，不僅尊重著作權，更提供著作權人公平報酬，她也提案修正「圖書館法」，讓創作者能在讀者從圖書館借書時，也收到合理的利潤，她更會繼續推動相關政策，成為創作者堅實後盾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。