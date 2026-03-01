民調反超？蘇巧慧：勤跑基層 民代點李四川能見度不足

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席新莊武聖廟春季三獻禮（關聖帝君得道日）活動，對於近期民調出現反超情形表示，無論是議員或參選人，平時都應勤走基層、傾聽民意，並提出具體政績與清楚願景來證明能力，綠營民代則指出，李四川在新北的能見度不足是硬傷。

對於有議員指出李四川與新北的連結僅停留在過去擔任副市長時期，蘇巧慧強調，政治人物最重要的是長期在地方深耕，讓市民看見過去的努力與能力，同時提出對城市未來的想望與規畫，這才是贏得支持的關鍵，「勤跑、提成績、提願景，就是我們共同的態度」。

陪同出席的民進黨新北市議員林秉宥則直言，民調領先「才是比較正常的狀況」。他表示，蘇巧慧長期在地方耕耘，不論市政議題或與鄉親的情感連結都相當用心；過去民調未拉抬時，支持者反而擔心原因何在，如今數字回升，顯示市民對認真投入市政工作的政治人物仍給予正面肯定。

林秉宥也點名李四川表示，在地方上幾乎少見其身影，與新北的實際連結有限，若仍能維持優勢，對長期投入地方工作的人並不公平。不過他也強調，李四川尚未真正投入新北市長選戰，團隊仍會嚴陣以待，全力衝刺年底選戰。