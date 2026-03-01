快訊

民調反超？蘇巧慧：勤跑基層 民代點李四川能見度不足

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市長參選人蘇巧慧（右一）、新北市議員林秉宥（左一）今出席新莊武聖廟春季三獻禮（關聖帝君得道日）活動。記者張策／攝影
新北市長參選人蘇巧慧（右一）、新北市議員林秉宥（左一）今出席新莊武聖廟春季三獻禮（關聖帝君得道日）活動。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席新莊武聖廟春季三獻禮（關聖帝君得道日）活動，對於近期民調出現反超情形表示，無論是議員或參選人，平時都應勤走基層、傾聽民意，並提出具體政績與清楚願景來證明能力，綠營民代則指出，李四川在新北的能見度不足是硬傷。

2026九合一選舉

對於有議員指出李四川與新北的連結僅停留在過去擔任副市長時期，蘇巧慧強調，政治人物最重要的是長期在地方深耕，讓市民看見過去的努力與能力，同時提出對城市未來的想望與規畫，這才是贏得支持的關鍵，「勤跑、提成績、提願景，就是我們共同的態度」。

陪同出席的民進黨新北市議員林秉宥則直言，民調領先「才是比較正常的狀況」。他表示，蘇巧慧長期在地方耕耘，不論市政議題或與鄉親的情感連結都相當用心；過去民調未拉抬時，支持者反而擔心原因何在，如今數字回升，顯示市民對認真投入市政工作的政治人物仍給予正面肯定。

林秉宥也點名李四川表示，在地方上幾乎少見其身影，與新北的實際連結有限，若仍能維持優勢，對長期投入地方工作的人並不公平。不過他也強調，李四川尚未真正投入新北市長選戰，團隊仍會嚴陣以待，全力衝刺年底選戰。

新北市長參選人蘇巧慧今出席新莊武聖廟春季三獻禮（關聖帝君得道日）活動。記者張策／攝影
李四川 民進黨 蘇巧慧 新北

相關新聞

吳宗憲民調反敗為勝曝光 直到黨中央做民調已領先超出「誤差範圍」

國民黨宜蘭縣長黨內初選結果由不分區立委吳宗憲勝出，據了解，他的民調在最近半年來一路上升，從落後議長張勝德十幾個百分點，今年初幾乎已經打成平手；經過農曆年期間衝刺，吳宗憲的民調出現領先，其實黨中央最後民調，他領先張勝德的數字已是超過民調「誤差範圍」。

民調反超？蘇巧慧：勤跑基層 民代點李四川能見度不足

高雄酒駕要退選 綠營人士：為何在台北曾酒駕不用退？

高雄市議員擬參選人黃偵琳酒駕退選，綠營人士今天表示，台北市議員擬參選人徐嶔煌也曾被抓到酒駕，徐欲參選台北市議員，被外界認為是新潮流派系，若徐不需因酒駕退選，是否證明民進黨內出現兩套標準？

費鴻泰出馬了！陪許原榮拚初選掃市場強調「內舉不避親」

2026議員選戰，國民黨在松山信義新人呈現六搶二，立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮拚初選，今天前老闆費鴻泰也特地出馬，起大早陪掃中崙市場，費鴻泰「重出江湖」換上競選背心幫拚初選，許多市場的老朋友都相當開心。

拚空戰女神接班...王鴻薇陪楊智伃掃市場稱讚：敢講敢衝敢做

國民黨北市議員初選辦法上周出爐，松信新人六搶二競爭激烈。拚接班，黨前發言人楊智伃今找立委王鴻薇陪掃市場。王讚楊敢講、敢衝、敢做，國民黨需要空戰型接班人；楊也盼承接王鴻薇的空戰女神戰力，讓國民黨「戰力能傳承、女力接棒」。

強打政績牌 蘇巧慧推「公共出借權」千位著作人受惠

2026選戰愈來愈熱，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今再在社群平台推出第八支「會做事、事做對」政績影片，提到她推動「公共出借權」過程。蘇巧慧表示，她從2019年推動公共出借權，透過開公聽會匯集產官學建議，引入公共出借權概念，不僅尊重著作權，更提供著作權人公平報酬，她也提案修正「圖書館法」，讓創作者能在讀者從圖書館借書時，也收到合理的利潤，她更會繼續推動相關政策，成為創作者堅實後盾。

