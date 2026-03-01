快訊

伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

神隱4個月首度同框！粿粿、王子現身宮廟團拜 擲筊畫面被捕捉

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄酒駕要退選 綠營人士：為何在台北曾酒駕不用退？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
徐嶔煌（右）投入民進黨北市大安文山區議員初選，今年大年初六到景美市場掃街拜票，民進黨立委王義川（左）也到場助陣。圖／聯合報系資料照片 林佳彣
徐嶔煌（右）投入民進黨北市大安文山區議員初選，今年大年初六到景美市場掃街拜票，民進黨立委王義川（左）也到場助陣。圖／聯合報系資料照片 林佳彣

高雄市議員擬參選人黃偵琳酒駕退選，綠營人士今天表示，台北市議員擬參選人徐嶔煌也曾被抓到酒駕，徐欲參選台北市議員，被外界認為是新潮流派系，若徐不需因酒駕退選，是否證明民進黨內出現兩套標準？

2026九合一選舉

徐嶔煌在2015年曾因酒駕肇事，酒測值高達0.67，鬧上媒體版面，辭去台北市廉政委員。綠營人士表示，近日黃偵琳因酒駕肇事被起底後，上至賴清德、陳其邁、賴瑞隆、王義川等人，下至民進黨支持者，皆喊出｢酒駕就是退選」、「民進黨就是高標準」等語，而黃也因此決定退選止血。

綠營人士提出對徐嶔煌四點質疑，首先、無論是黃偵琳或是徐嶔煌，為什麼酒駕都是新潮流？第二、黃偵琳在高雄被新潮流勸退後，為什麼台北無動於衷？第三、徐嶔煌本人至今毫無表示，甚至連個說法都沒有，民進黨內難報要縱容這樣做法嗎？第四、民進黨立委王義川在政論節目宣稱酒駕零容忍，結果去幫徐掃街，現在王怎麼不說話？

綠營人士表示，套一句王義川說的：「酒駕是民進黨的天條，不能觸犯，所以不適合擔任民意代表」。徐嶔煌在表態投入初選時，就已經知道自己有酒駕前科，不僅沒有自我要求，甚至在黃偵琳事件後，選擇神隱消失，不願用同樣的標準面對酒駕前科，難道國王人馬、派系正確，即便酒駕也無所謂，一定挺到底？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 賴清德 民進黨 高雄市 王義川 新潮流

延伸閱讀

【重磅快評】賴清德約談憨川 民進黨在桃園找不到廖化？

黃偵琳因酒駕爭議退選！黃國昌：規範比綠嚴格10倍涉刑責絕不提名

影／遭質疑為黃偵琳酒駕爭議背書 賴瑞隆：酒駕零容忍

民進黨誰戰蔣萬安傳僅討論2人…首選仍是「她」 綠營人士曝恐有黑馬

相關新聞

高雄酒駕要退選 綠營人士：為何在台北曾酒駕不用退？

高雄市議員擬參選人黃偵琳酒駕退選，綠營人士今天表示，台北市議員擬參選人徐嶔煌也曾被抓到酒駕，徐欲參選台北市議員，被外界認為是新潮流派系，若徐不需因酒駕退選，是否證明民進黨內出現兩套標準？

新聞眼／扭轉宜蘭選戰生態 「藍藍合」重中之重

國民黨立委吳宗憲將披藍營戰袍出征宜蘭縣長選舉，初選這段期間，吳持續展現「抗綠悍將」形象，空戰實力一舉扭轉宜蘭長期需要地方...

國民黨宜縣長初選…吳宗憲出線 藍白合周一會前會

國民黨宜蘭縣長初選，立委吳宗憲以些微差距出線，他說，會盡快拜會民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、民眾黨主席黃國昌，盡快完成在地...

國民黨竹縣長初選…陳見賢喊不脫黨 徐欣瑩陣營批假議題

國民黨宜蘭縣長初選揭曉後，藍營新竹縣長初選本月啟動，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩爭出線，預計廿八日決定提名人選。陳見賢昨發表...

竹市長選舉…高虹安對手出現？ 綠營批分化

二○二六新竹市長選舉，國民黨與民眾黨展現「藍白合」，力保市長高虹安連任，而民進黨因人選未決，地方揣測版本眾多，昨天再傳綠...

各界關心彰化選戰布局 被問藍白合可能性？柯文哲苦笑吐7字回應

今天是二二八和平紀念日，台灣民眾黨舉辦「一日北高380鐵馬行」活動，創黨主席柯文哲與主席黃國昌一路騎行，下午在彰化縣伸港...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。