高雄酒駕要退選 綠營人士：為何在台北曾酒駕不用退？

高雄市議員擬參選人黃偵琳酒駕退選，綠營人士今天表示，台北市議員擬參選人徐嶔煌也曾被抓到酒駕，徐欲參選台北市議員，被外界認為是新潮流派系，若徐不需因酒駕退選，是否證明民進黨內出現兩套標準？

徐嶔煌在2015年曾因酒駕肇事，酒測值高達0.67，鬧上媒體版面，辭去台北市廉政委員。綠營人士表示，近日黃偵琳因酒駕肇事被起底後，上至賴清德、陳其邁、賴瑞隆、王義川等人，下至民進黨支持者，皆喊出｢酒駕就是退選」、「民進黨就是高標準」等語，而黃也因此決定退選止血。

綠營人士提出對徐嶔煌四點質疑，首先、無論是黃偵琳或是徐嶔煌，為什麼酒駕都是新潮流？第二、黃偵琳在高雄被新潮流勸退後，為什麼台北無動於衷？第三、徐嶔煌本人至今毫無表示，甚至連個說法都沒有，民進黨內難報要縱容這樣做法嗎？第四、民進黨立委王義川在政論節目宣稱酒駕零容忍，結果去幫徐掃街，現在王怎麼不說話？

綠營人士表示，套一句王義川說的：「酒駕是民進黨的天條，不能觸犯，所以不適合擔任民意代表」。徐嶔煌在表態投入初選時，就已經知道自己有酒駕前科，不僅沒有自我要求，甚至在黃偵琳事件後，選擇神隱消失，不願用同樣的標準面對酒駕前科，難道國王人馬、派系正確，即便酒駕也無所謂，一定挺到底？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康