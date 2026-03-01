國民黨竹縣長初選…陳見賢喊不脫黨 徐欣瑩陣營批假議題

國民黨宜蘭縣長初選揭曉後，藍營新竹縣長初選本月啟動，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩爭出線，預計廿八日決定提名人選。陳見賢昨發表團結宣言，喊話「絕不退黨、絕不脫黨」。

徐陣營強調「脫黨」是假議題，不應該拿來製造分裂，公平的初選制度才能選出最強候選人。雙方你來我往，較勁意味濃厚。民進黨提名人選未定。

地方政壇觀察，陳見賢嫻熟組織戰，熟悉地方鄉鎮，徐欣瑩全國知名度高，在科技圈有聲量，兩人都有一定的支持者，不管初選誰勝出，一旦有人脫黨參選，竹縣藍營將陷入分裂危機，成綠營的突破口。

國民黨新竹縣長初選茶壺風暴，陳見賢與徐欣瑩競爭激烈，一度僵持不下。藍營基層湧現分裂焦慮，兩人上周在黨內協調會後喊話「停止攻擊」、「不要網內互打」，基層仍有「參選到底」的聲音。

陳見賢昨發表聲明拋「團結宣言」，承諾無論初選結果如何，絕對支持黨內最終提名人選，與國民黨並肩作戰。陳強調，不離不棄，不脫黨不分裂，不讓對手有任何可趁之機。

陳見賢也向在藍營宜蘭縣長初選勝出的立委吳宗憲表達祝賀，他也感謝宜縣議長張勝德，關鍵時刻展現君子風度與格局，不讓國民黨走向分裂。陳見賢強調，這種「成全大我、放下小我」的精神，是所有黨內同志共同的典範。

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠隨後回應，公平、公正、沒有舞弊的初選，才是團結的基礎，「脫黨」是假議題，更不應該拿來製造分裂，公平的初選制度才能選出最強候選人，讓大家心服口服，才能真正團結，贏回新竹縣。

徐維遠說，宜蘭縣民展現民主精神，依縣民意志進行全民調，選出最具正當性且最強候選人，宜蘭二名黨內候選人初選後展現團結，凸顯全民調的價值，相信竹縣鄉親會以勇氣與智慧，做出最好選擇。