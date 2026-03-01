新聞眼／扭轉宜蘭選戰生態 藍藍合重中之重

國民黨立委吳宗憲將披藍營戰袍出征宜蘭縣長選舉，初選這段期間，吳持續展現「抗綠悍將」形象，空戰實力一舉扭轉宜蘭長期需要地方組織的政治生態，但驚險闖過頭關後，接下來面對「藍白合」前，如何「藍藍合」，更是重中之重。

吳宗憲可說是「選舉素人」，與父子兩代都是議長、基層實力堅強的議長張勝德相比，不見得占優勢，但昨天民調結果連綠營都坦言「跌破眼鏡」。

吳宗憲出線兩大關鍵，第一，在立法院是「抗綠悍將」，能夠受選民青睞「空降」成功，也代表地方對賴清德總統、民進黨政府的民怨反撲，讓砲打中央的空戰策略奏效；第二，前縣長呂國華與部分議員陪同全縣走透透，加上吳宗憲以縣長林姿妙為尊，多次強調向林請益，「縣長牌」也填補吳陸戰不足劣勢。

尤其，民進黨恐怕會追殺縣長林姿妙營造國民黨貪腐形象，但吳宗憲是檢察官出身，形象清新正派成了「金鐘罩」，綠營占不了多少便宜。

不過，吳宗憲缺乏選戰經驗，面對的又是賴系人馬的林國漳，府院黨將傾全力奪回宜蘭，吳想打贏年底這一仗，光靠空戰顯然不夠，還得結合張勝德的陸戰實力，雖然張第一時間就向支持者喊話「送吳宗憲進縣府」，展現風度，但對張的支持者，難說不會有落敗後的情緒反彈，還是要持續安撫地方派系。

國民黨副主席、祕書長李乾龍昨公布結果後，對兩人說「你們兩個陸軍、空軍合在一起啦。」正顯示吳宗憲的當務之急，就是要凝聚黨內向心力，藍藍合後再藍白合，才能將反綠優勢最大化。