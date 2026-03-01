宜蘭縣長戰 國民黨初選吳宗憲出線 藍白合明天會前會

國民黨宜蘭縣長初選，立委吳宗憲以些微差距出線，他說，會盡快拜會民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、民眾黨主席黃國昌，盡快完成在地藍白合。陳琬惠表示，藍白合應先形成共同政見後協商，希望三月底前有結果。國民黨副主席、秘書長李乾龍說，明天會有藍白合機制的會前會。

李乾龍昨與初選參選人吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德等人在黨中央公布吳宗憲出線的民調結果，李乾龍同時拉起兩人的手，高喊「加油、凍蒜」。

李乾龍表示，民調由聯合報與艾普羅民調公司連續執行三天，兩人差距很小，吳以些微差距勝出；按事前約定，民調數字不會對外公開，感謝張勝德展現風度，未來將繼續留縣議會領導。

吳宗憲說，前天民調結束後，還特別致電議長互道「辛苦了」，台灣人本性樸實善良，但選舉與政治往往割裂得太嚴重；接下來他會拜訪陳琬惠，用最大的誠意、最深的敬意、最強的決心討論出整合模式，在最短的時間內成立最強的藍白團隊，成為未來全國的藍白合作示範區。

「一起送吳宗憲進入縣府，為縣民服務。」張勝德說，兩人君子之爭，沒有攻擊、沒有抹黑抹紅，沒有讓支持者彼此對立，藍藍合不是口號，是態度，過程乾淨，結果才有力量。

陳琬惠昨恭喜吳宗憲，對於藍白合，她強調須依既定三階段穩健推動，先形成共同政見，再簽正式政黨合作協議，合作架構確立後若仍有競爭情形，依遊戲規則處理。

不過，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，一般推測會由基層組織實力雄厚的張勝德勝出，「結果跌破大家眼鏡」。

民進黨縣長參選人林國漳強調，自己在地深耕三十年，對家鄉的責任感，不是一個空降、突然想要到宜蘭選舉的人可以跟得上，也不是臨時起意的政治算計可以取代，他會繼續用專業爭取宜蘭人的支持，一定會贏得選舉。