影／柯文哲黃國昌一日北高抵彰化海尾寶天宮 吸引近500位民眾熱情歡迎

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（右二）與黨主席黃國昌（左二））今天下午前往彰化伸港海尾寶天宮出席一日北高活動，與民眾合影。記者黃仲裕／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（右二）與黨主席黃國昌（左二））今天下午前往彰化伸港海尾寶天宮出席一日北高活動，與民眾合影。記者黃仲裕／攝影

面對宜蘭縣長藍白努力整合，今天被問及彰化縣長選舉是否也力拱藍白合時，民眾黨創黨主席柯文哲說，黨內至少也有人選，才會有整合問題。記者用同樣的問題詢問黨主席黃國昌時，他僅說會全力以赴。對於是否藍白合時，他則說謝謝，要問柯文哲意見。

今天是二二八和平紀念日，柯文哲與黃國昌出席一日北高的活動，兩人抵達彰化縣伸港鄉海尾寶天宮時受到民眾熱烈歡迎，宮前廣場湧入了近500位民眾爭相合影留念。

民眾黨創黨主席柯文哲（中排右三）今天下午出席一日北高在彰化伸港海尾寶天宮的活動，吸引不少民眾合影留念。記者黃仲裕／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（中排右三）今天下午出席一日北高在彰化伸港海尾寶天宮的活動，吸引不少民眾合影留念。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席黃國昌（右一）今天下午前往彰化伸港海尾寶天宮出席一日北高活動，挑戰接下來的行程。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席黃國昌（右一）今天下午前往彰化伸港海尾寶天宮出席一日北高活動，挑戰接下來的行程。記者黃仲裕／攝影
民眾黨黨主席黃國昌（左一）今天下午出席一日北高在彰化伸港海尾寶天宮的活動時幫民眾簽名。記者黃仲裕／攝影
民眾黨黨主席黃國昌（左一）今天下午出席一日北高在彰化伸港海尾寶天宮的活動時幫民眾簽名。記者黃仲裕／攝影

