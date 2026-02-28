影／柯文哲黃國昌一日北高抵彰化海尾寶天宮 吸引近500位民眾熱情歡迎

面對宜蘭縣長藍白努力整合，今天被問及彰化縣長選舉是否也力拱藍白合時，民眾黨創黨主席柯文哲說，黨內至少也有人選，才會有整合問題。記者用同樣的問題詢問黨主席黃國昌時，他僅說會全力以赴。對於是否藍白合時，他則說謝謝，要問柯文哲意見。

今天是二二八和平紀念日，柯文哲與黃國昌出席一日北高的活動，兩人抵達彰化縣伸港鄉海尾寶天宮時受到民眾熱烈歡迎，宮前廣場湧入了近500位民眾爭相合影留念。