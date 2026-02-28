影／柯文哲黃國昌一日北高抵彰化海尾寶天宮 吸引近500位民眾熱情歡迎
面對宜蘭縣長藍白努力整合，今天被問及彰化縣長選舉是否也力拱藍白合時，民眾黨創黨主席柯文哲說，黨內至少也有人選，才會有整合問題。記者用同樣的問題詢問黨主席黃國昌時，他僅說會全力以赴。對於是否藍白合時，他則說謝謝，要問柯文哲意見。
2026九合一選舉
今天是二二八和平紀念日，柯文哲與黃國昌出席一日北高的活動，兩人抵達彰化縣伸港鄉海尾寶天宮時受到民眾熱烈歡迎，宮前廣場湧入了近500位民眾爭相合影留念。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。