各界關心彰化選戰布局 被問藍白合可能性？柯文哲苦笑吐7字回應

今天是二二八和平紀念日，台灣民眾黨舉辦「一日北高380鐵馬行」活動，創黨主席柯文哲與主席黃國昌一路騎行，下午在彰化縣伸港鄉伸港寶天宮合體，現場湧進約500名小草相迎；柯文哲被問到目前彰化縣長藍白合問題時，苦笑地說：「總要先有人選吧」！

柯文哲率先騎著自行車進入寶天宮，在場等候的小草高聲歡呼，還有幹部激動抱著阿伯哽咽落淚，直呼「好久沒看到您了」；黃國昌由彰化縣議員吳韋達等人陪騎，隨後騎車進來，小草們也排著隊伍、拉高布條相迎，氣氛十分熱烈。小草們也爭著請他們簽名及合照。

面對彰化鄉親的熱情歡迎，柯文哲僅簡單表示「加油」，並指出整體騎乘狀況良好，「不會很累」；柯文哲隨後與妻子陳佩琪、黃國昌、民眾黨縣黨部主委温宗諭等人隨進廟，由廟方人員陪同，向神明參拜。

全程參與騎乘的黃國昌，則因長途騎行腳部略感不適，暫時休息歇歇腳；被問到彰化藍白合相關問題時，黃國昌不願受訪，只笑著表示：「老大（柯文哲）比我有空，可以問老大。」當柯文哲被問到各界關心的彰化選戰布局，只回應表示「全力以赴」。

由於下屆彰化縣長選舉，民進黨去年十二月底已敲定由立委陳素月披褂上陣，但國民黨的提名人選仍難產，引發基層焦慮。柯文哲被問彰化縣長藍白合作議題時，未多作說明，僅表示：「總要先有人選吧」。