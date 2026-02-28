新竹縣長藍營內戰！陳見賢拋團結宣言 徐欣瑩陣營：脫黨是假議題

國民黨新竹縣長初選備受關注，3月將啟動初選，新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩為擬參選人，預計於3月28日產生候選人。陳見賢今天發出團結宣言「絕不退黨、絕不脫黨」，徐欣瑩陣營則強調，「脫黨」是假議題，更不應該拿來製造分裂，只有公平的初選制度，才能選出最強的候選人。

宜蘭縣長初選由立委吳宗憲拿下勝利，陳見賢今天向吳祝賀，並拋出「團結宣言」，鄭重承諾無論初選結果如何，絕對支持黨內最終提名人選，與國民黨並肩作戰、不離不棄，不脫黨、不分裂、不讓對手有任何可趁之機。」

對此，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠回應，首先恭喜宜蘭縣民展現民主精神，依縣民的意志進行全民調，以公平、公正、公開方式，選出最具正當性且最強的候選人，不負民主聖地美譽。兩位國民黨候選人初選後展現團結，也凸顯全民調的價值。相信未來新竹縣鄉親同樣會以勇氣與智慧，做出最好的選擇。

徐維遠說，宜蘭縣、新竹縣做為北台灣治理生活圈的一環，徐欣瑩與吳宗憲委員有著共同的理念，都相信「專業領航，清廉政治」。新竹縣是科技首都，是台灣與世界接軌的門戶，需要的是能解決問題、引領產業、讓家園更乾淨的專業領導力。

對於陳前主委今日說法，徐維遠強調，公平、公正、沒有舞弊的初選，才是團結的基礎，「脫黨」就是假議題，更不應該拿來製造分裂。只有公平的初選制度，才能選出最強的候選人，讓大家心服口服，真正團結，贏回新竹縣。