傳綠營竹市長人選掀「中央地方矛盾」說 林志潔斥挑撥破壞台派團結

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
2024年曾代表民進黨參選竹市立委的陽明交大法律學者林志潔回應，任何這些惡意抹黑或挑撥離間的行為，意圖破壞台派團結，非常不可取。圖／本報資料照片
2024年曾代表民進黨參選竹市立委的陽明交大法律學者林志潔回應，任何這些惡意抹黑或挑撥離間的行為，意圖破壞台派團結，非常不可取。圖／本報資料照片

民進黨下屆新竹市長人選至今仍未定，今天傳出將徵召信賴之友會理事長、眼科醫師吳國治，隨即遭到吳國治否認。對於近日影射中央與地方有爭執等拔樁說法，2024年曾代表民進黨參選竹市立委的陽明交大法律學者林志潔回應，任何這些惡意抹黑或挑撥離間的行為，意圖破壞台派團結，非常不可取。

下屆新竹市長選舉，藍白早有共識，藍營要禮讓現任市長高虹安競選連任，但綠營卻遲未有人選，包括陽明交大教授、法學專家林志潔、市議員陳建名、市議員身兼黨部主委的施乃如等都被點名是戰力，可披綠營戰袍參選新竹市長。

日前宜蘭縣長由賴清德總統信任的信賴之友會要角被提名參選，曾傳出新竹市是否也會循「宜蘭經驗」，在信賴之友會內部找出最強戰力者出征。而上周起，就傳出民進黨可能「改徵召他」，昨天更直接點名是吳國治，今中午吳國治本人親回無此意願、未曾被徵召。

對此，林志潔也回應，自2024年選後持續辦理活動，是因為覺得艱困選區需要更多耕耘力量，也感謝被徵召參選的5個多月，能獲得8萬多票的肯定，非常感恩，想要回饋新竹鄉親。凝聚台派向心力，讓之後參選的台派候選人更好選，一直是她的想法，也請大家給中央統籌規畫新竹縣市的時間，一定推出最強的候選人。

至於有媒體空穴來風影射中央與地方有爭執等拔樁說法，林志潔也表示，這是完全虛構，吳醫師也對此也有所回應。吳醫師是她敬重的民主前輩，去年還曾撰文感謝，吳醫師對新竹和台灣民主付出有目共睹，無私奉獻，對她更是支持愛護，她非常感念。

林志潔說，從立法院的總召傳承，即可見團結的典範，任何這些惡意抹黑或挑撥離間的行為，意圖破壞台派團結，非常不可取。

