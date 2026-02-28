竹縣長初選將啟動！陳見賢拋團結宣言 承諾「無論結果 絕不退黨脫黨」

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣副縣長陳見賢今天發表正式聲明，拋出「團結宣言」，鄭重承諾無論初選結果如何，「絕不退黨、絕不脫黨」，展現守護中國國民黨團結勝選的堅定決心。記者郭政芬／攝影
新竹縣副縣長陳見賢今天發表正式聲明，拋出「團結宣言」，鄭重承諾無論初選結果如何，「絕不退黨、絕不脫黨」，展現守護中國國民黨團結勝選的堅定決心。記者郭政芬／攝影

藍營今早正式公布宜蘭縣長初選民調結果，最終由藍營立委吳宗憲拿下勝利，下個月將啟動新竹縣長初選民調結果，新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩為擬參選人，預計將於3月28日產生候選人。陳見賢今天發表聲明，拋出「團結宣言」，鄭重承諾無論初選結果如何，「絕不退黨、絕不脫黨」，展現守護國民黨團結勝選的堅定決心。

藍營今早正式公布宜蘭縣長初選民調結果，最終由吳宗憲拿下勝利。陳見賢向吳宗憲表達初選勝利的誠摯祝賀，認為其代表國民黨投入宜蘭縣長選戰，是接下宜蘭人的期盼。陳見賢也特別感謝宜蘭議長張勝德，指出張議長在關鍵時刻所展現的君子風度與大格局，不讓國民黨走向分裂，不僅穩定軍心，更是國民黨爭取勝選最重要的地方後盾。

陳見賢強調，這種「成全大我、放下小我」的精神，正是所有黨內同志共同的典範，相信宜蘭縣一定能團結勝選。

針對新竹縣長初選競爭，陳見賢提出「團結宣言」的承諾，「無論初選結果如何，絕對支持黨內最終提名人選，與國民黨並肩作戰、不離不棄，不脫黨、不分裂、不讓對手有任何可趁之機。」

陳見賢表示，「誠信是政治人物的生命，客家人更重視忠義精神。我的承諾，說到做到，這是對黨員、對縣民，男子漢的承諾。」他強調，唯有團結一致、放下個人，國民黨才能在關鍵戰役中凝聚最大力量。

重申團結初衷的同時，陳見賢也再次宣示參與初選的強烈決心，強調將全力以赴爭取新竹縣長初選勝利，團結整個竹縣藍營，為家鄉拚出更穩定、更有希望的未來。

陳見賢發言人田芮熙指出，陳見賢擔任國民黨新竹縣黨部主委的9年期間，始終與基層站在一起，歷經無數風雨，深知地方建設是長年累月共同付出的成果。未來，陳見賢將持續在基層建設中導入數位科技，整合警政、衛政與社政系統，強化智慧治理，落實長者日常照護與社會安全網。

田芮熙強調，新竹縣是科技重鎮，陳見賢未來將積極推動捷運級公車系統並完善路網規畫，並推動捷運建設，提升通勤生活品質。他將全力加速台知園區與竹科三期的推動進度，營造優質投資環境，同時結合中小企業輔導與數位轉型策略，為新竹縣注入長遠發展動能。

陳見賢 新竹 國民黨

